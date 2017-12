Hoofd Amerikaans onderzoek: "Ufo's vormen een potentiële bedreiging" FT

13u48

Bron: The Independent 1 US Department of Defence In 2014 werd een mysterieus vliegend object met een ongezien acceleratievermogen en zonder tekenen van voortstuwing gespot voor de kust van San Diego, zo maakte het Pentagon recent bekend. Wetenschap & Planeet Dat ufo's bestaan en dat ze gebruikmaken van technologie die we als mens niet kennen, is zeker. Dat zegt Luis Elizondo, het voormalige hoofd van het Amerikaanse onderzoeksprogramma dat het Pentagon jarenlang voerde. Vorige week werden beelden vrijgegeven van een ufo die in 2014 werd gespot door gevechtspiloten. Sindsdien heeft ieder z'n eigen mening over het fenomeen.

Elizondo, die twee maanden geleden vertrok als hoofd van het Advanced Threat Identification Program (AATIP), het onderzoeksprogramma dat jarenlang door het Pentagon gevoerd werd, waarschuwt landen dat ze bewust moeten zijn van de potentiële dreiging van ufo's.

Vorige week raakte voor het eerst bekend dat piloten van een Amerikaans gevechtsvliegtuig aan de hemel een object hadden waargenomen dat met extreem hoge snelheid, zonder zichtbare voortstuwing, door de lucht zoefde.

Aan de krant The Telegraph gaf Elizondo nu meer uitleg over het geheim dat al die tijd verborgen werd gehouden. "Moesten we in een rechtbank zitten, dan zou ik zeggen dat we het punt van 'elke redelijke twijfel' bereikt hebben. Ik haat het om het woord ufo te gebruiken, maar het is wel datgene waar we nu mee geconfronteerd worden", zei hij. "Ik denk trouwens dat het niet duidelijker kan: het zijn objecten die niet van de mens kúnnen zijn. Wij zijn het niet. En het is ook niemand anders. We moeten ons dus de vraag stellen waar ze dan wel vandaan komen, wie ze zijn."

Met elkaar gelinkt

Elizondo heeft het in het interview ook over "geografische hotspots" - rond nucleaire installaties en elektriciteitscentrales - die in het onderzoek plots opdoken. "Er zijn ook overeenkomsten tussen verschillende waarnemingen. Elke observatie deed ons denken aan een andere observatie. Ze waren allemaal met elkaar gelinkt, onder meer door hun hoge snelheid, hun wendbaarheid. Maar ook hun vorm: er waren geen uiterlijke kenmerken die ons zeiden dat het 'normale' vliegende objecten waren - ze hadden geen vleugels bijvoorbeeld. Ze maakten ook geen geluid. Het kan allemaal worden gestaafd met radargegevens, geweercamerabeelden van vliegtuigen en meerdere getuigen."

"We hebben ons nooit aangevallen gevoeld door de ufo's, maar toch. Door de manier waarop die dingen door de lucht bewegen, moeten we wel rekening houden met het feit dat er wel eens iets kan gebeuren. We kunnen er met ons menselijke verstand niet bij en dat is gevaarlijk."

Aan The New York Times verklaarde gevechtspiloot Fravor, die samen met een collega de waarneming deed, dat het tuig ongeveer 12 meter lang was, “geen vleugels, rotor of uitlaatpluimen” had en “groot genoeg was om de zee te beroeren toen het 50 meter boven het water hing”. "Het was een pak sneller dan onze F-18", klonk het nog.

Het voormalige hoofd van het Amerikaanse onderzoeksprogramma ziet Fravor nu als een "nationale held", omdat hij zich als militair durft uit te spreken over iets waar altijd al een taboe op rustte. Elizondo zei het onderzoeksprogramma in oktober vaarwel, omdat hij er niet mee akkoord ging dat de waarnemingen zo overdreven geheimgehouden werden.