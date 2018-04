Honderden Titanic-slachtoffers konden gered worden, maar deze kapitein besliste daar anders over



22 april 2018

Bron: news.com.au 0 Wetenschap & Planeet Net na middernacht op 15 april 1912 gebeurde het ondenkbare: de Titanic raakte een ijsberg en begon te zinken. Meer dan 1.500 opvarenden stierven in het ijskoude water van de Atlantische Oceaan, maar dat had helemaal anders kunnen lopen. Helaas besliste kapitein Stanley Lord daar anders over. Hij negeerde alarmsignalen van de Titanic, ook al bevond zijn schip zich op amper 20 kilometer.

Twee boten kregen het bericht dat de Titanic, het onzinkbare schip, aan het zinken was. Het schip dat zich het dichtst bij de rampplek bevond was de Californian op amper 20 kilometer. Een bemanningslid meldde aan de kapitein van het schip, Stanley Lord, dat de Titanic noodpijlen aan het afschieten was. Maar kapitein Lord besloot niet door het met ijsbergen bezaaide gebied te varen om de mensen op de Titanic te redden.

Lord deed niets: hij probeerde de Titanic niet te contacteren en hij probeerde er ook niet naartoe te varen. “Het gevaar voor zichzelf en zijn bemanning was te groot om te reageren”, vertelt Titanic-onderzoeker Daniel Allen Butler aan news.com.au. “De Californian deed niks.”

"Lord kon misschien wel alle levens op de Titanic gered hebben"

Later verklaarde kapitein Lord dat hij niet besefte dat de pijlen van de Titanic noodsignalen waren. En bovendien zou hij zich verder dan 20 kilometer van de Titanic hebben bevonden. “Niets van aan”, blijkt nu uit een Brits onderzoek naar de Californian. “Kapitein Lord kon veel, misschien wel alle levens op de Titanic gered hebben.”

Kapitein Lord bezegelde met zijn beslissing het lot van 1.500 mensen op de Titanic. Maar dankzij een andere kapitein overleefden toch nog 705 mensen de ramp.

Kapitein Rostron

Terwijl kaptein Lord uitblonk in afwezigheid kreeg een andere kapitein 100 kilometer verder ook een noodsignaal binnen. In tegenstelling tot zijn collega op de Californian schoot kapitein Arthur Rostron wel in actie: hij zette alle figuurlijke zeilen bij en zette een race in naar de Titanic. “Rostron verspilde geen seconde”, vertelt Butler.

Terwijl zijn schip, de Carpathia, op volle snelheid op de Titanic afstevende liet hij alles in gereedheid brengen om 2.000 extra mensen op te vangen. Passagiers werden overgeplaatst naar andere kajuiten en machinekamers werden omgevormd tot slaapkamers. De kapitein sloot alle stoom op het schip af om de motoren op volle toeren te laten draaien. Hierdoor werd het al snel ijskoud op het schip.

16 knopen

De Carpathia was gemaakt om met een maximumsnelheid van 14,5 à 15 knopen te varen, maar hij zette zijn koers naar de Titanic in met ongeveer 16 knopen. Extra manschappen moesten erop toezien dat het schip geen ijsberg raakte.

Bijna anderhalf uur nadat de Titanic was gezonken, kwam de Carpathia aan op de rampplek. De enige overlevenden zaten in reddingsboten. Tijdens de volgende uren haalde het bemanningspersoneel alle mensen uit de reddingsboten op het schip. De meeste mensen hadden de kracht niet meer om zelf langs de touwen naar boven te klimmen, waardoor het personeel de slachtoffers zelf naar binnen moesten dragen. De Carpathia zette vervolgens koers naar Engeland met 705 overlevenden.

Mocht de Carpathia niet zo snel op de rampplek zijn aangekomen, dan zouden de meeste mensen in de reddingsboten gestorven zijn door onderkoeling, zo zegt Butler.