Homo erectus was eerder gedrongen volgens nieuwe studie KVDS

07 juli 2020

14u02

Een studie onder leiding van twee paleoantropologen in Spanje geeft aan dat de homo erectus gedrongen was en niet slank zoals wetenschappers tot nu toe dachten. Dat heeft de Franstalige universiteit ULB dinsdag meegedeeld. Benoit Beyer, een vorser van deze Brusselse universiteit, is coauteur van de studie.

Omdat hij lange afstanden liep, werd gedacht dat de homo erectus eerder mager gebouwd was. Maar de interdisciplinaire studie onder leiding van Markus Bastir van het natuurhistorische museum van Madrid en Daniel García Martínez van het nationaal centrum voor onderzoek naar menselijke evolutie in Burgos toont nu het tegendeel aan. "Onze resultaten wijzigen de inzichten over de homo erectus", legt Bastir uit. "Zijn thorax was bredere en volumineuzer dan die van de hedendaagse mens."

Borstkas

"De borstkas van de homo erectus lijkt meer op die van een gedrongen mens zoals de neanderthaler", voegt García Martínez toe. Zijn conclusies steunen op de analyse van de borstkas van het skelet van een bekende homo erectus, de Turkanajongen, het meest volledige skelet van een voorouder dat tot dusver werd teruggevonden.





Het skelet is 1,5 miljoen jaar oud en werd ten westen van het Turkanameer in Kenia blootgelegd. Benoit Beyer vergelijkt in een video de ademhaling van de Turkanajongen met de ademhaling van de moderne mens.

De resultaten van het onderzoek verschenen maandag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.