Hoeveelheid noordpoolijs bereikt nieuw dieptepunt voor januari IJs in Noordelijke IJszee had vorige maand oppervlakte van 13,06 miljoen vierkante kilometer

07 februari 2018

13u46

Het noordpoolijs bereikte vorige maand een nieuw dieptepunt. Ook aan de Zuidpool zat het ijs dicht bij een record.

Het ijs in de Noordelijke IJszee had vorige maand een oppervlakte van 13,06 miljoen vierkante kilometer. Dat is een nieuw dieptepunt voor januari. Het zat 110.000 vierkante kilometer onder het vorige record, dat vorig jaar werd geregistreerd. Begin jaren 1980 had het zee-ijs nog een oppervlakte van meer dan 15 miljoen vierkante kilometer.

Klimaatverandering

Het smeltseizoen eindigt elk jaar in september. Nadien begint het ijs weer toe te nemen. Maar door de klimaatverandering smelt er steeds meer ijs en komt er steeds moeilijker weer ijs bij. Het gaat om een afname van 3,3 procent per decennium.

Januari 2018 was wat dat betreft geen uitzondering, alleen ging het nu nog iets moeizamer. “Het patroon dat in de voorgaande maanden te zien was, zette zich door”, zegt het Amerikaanse ijsdatacentrum NSDIC. De luchttemperatuur boven de Noordelijke IJszee was vorige maand minstens 3 graden celsius hoger dan gemiddeld.

Ook aan de Zuidpool had het ijs het vorige maand moeilijk. Alleen vorig jaar werd er nog minder januari-ijs gemeten. De wetenschappers begrijpen de ijssituatie aan de Zuidpool niet goed, want de luchttemperatuur zat er dicht bij of zelfs onder het gemiddelde voor de periode 1981-2010.