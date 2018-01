Hoe kunnen we ons verzadigd voelen door caloriearm voedsel? Deze Nederlander legt het uit

Promovendus en finalist 'Heel Holland Bakt' onderzoekt verschil tussen vol voelen en vol zitten

Redactie

18u09

Bron: De Volkskrant

Marcel van den Bergh Een dag na zijn promotie pakt Guido Camps zelfgebakken taartbodems in.