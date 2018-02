Hoe frietjes van McDonald's kunnen helpen in de strijd tegen kaalheid TK

05 februari 2018

12u16

Dat frietjes van McDonald's niet de meest gezonde maaltijdoptie zijn, hoeven we u niet te vertellen - ook al kunnen ze verdomd lekker smaken. Ze hebben volgens een recent onderzoek echter wel nut als middel tegen kaalheid. Dat is te zeggen: een van hun ingrediënten blijkt nu een prima basis voor een haargroeimiddel te zijn.

De oplossing tegen haarverlies en/of kaalheid is eigenlijk al even bekend. De wetenschap weet dat de sleutel in de regeneratie van haarfollikels zit - ze zijn er alleen nog niet in geslaagd om dat op grote schaal te verwezenlijken. Al lijkt een Japans onderzoek nu veel vooruitgang te maken: prof. Junji Fukuda van de Yokohama National University wist maar liefst 5.000 'hair follicle germs' te produceren, waaruit dan uiteindelijk nieuwe haren ontstaan.

De grootste uitdaging was volgens Fukuda een goed materiaal vinden waarop de follikels konden groeien. Ze kozen uiteindelijk voor polydimethylsiloxane, een stof die - jawel - ook in de frietjes van McDonald's zit. Bij het fastfoodbedrijf wordt het gebruikt om te voorkomen dat de frituurolie gaat schuimen, maar in dit geval werd het vooral gebruikt omdat het zuurstofdoorlatend is. "We gebruikten het als ondergrond om de follikels op te kweken, en dat werkte prima", aldus de prof. Zo konden de onderzoekers in één ruk 5.000 nieuwe potentiële haren ontwikkelen, die daarna ook ingeplant werden bij muizen. Een paar dagen later kregen de naakte knaagdieren ook effectief nieuwe haren.

Fukuda is erg opgetogen met het resultaat. Haarverlies mag dan geen levensbedreigende aandoening zijn, maar heel wat mensen kampen ermee en vinden het erg vervelend. "Onze eerste testen wijzen ook uit dat deze nieuwe, relatief simpele techniek ook succesvol is bij menselijke cellen. Het is erg veelbelovend in de bestrijding van bijvoorbeeld vroegtijdige kaalheid bij mannen."