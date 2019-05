Exclusief voor abonnees Hoe Elon Musk de hele wereld van snel internet wil voorzien tegen 2024 Nina Dillen

27 mei 2019

18u26 2 Wetenschap & Planeet Even iets googlen vanuit een verlaten stuk woestijn in pakweg Botswana? Met Elon Musks “Starlink”-internet is dat vanaf 2024 realiteit. Vorige week donderdag lanceerde zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de eerste 60 satellieten die wereldwijd voor supersnel breedbandinternet vanuit de ruimte moeten zorgen. “Een baanbrekende revolutie in vergelijking met ons huidige kabelinternet”, menen experts.

Wie in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1u naar de sterrenhemel keek, waande zich even in een scène van sciencefictionfilm Interstellar. Een mysterieuze streep van zestig lichtjes zoefde synchroon door de sterrenhemel, op Twitter omschreven als een “zwerm drones” of “alsof de intercity langskomt door de lucht”. De twitteraars hallucineerden niet, maar waren getuige van het nieuwste project van Tesla-baas Elon Musk. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceerde een eerste lading van 60 satellieten om zijn internetnetwerk “Starlink” te voltooien. In verschillende fases wil de ondernemer in totaal 12.000 satellieten de ruimte insturen tegen 2024, om zo ook de kleinste uithoeken van de wereld van supersnel breedbandinternet te voorzien. De kunstmanen zullen in een dichte baan rondom de aarde cirkelen, tussen de 500 en 2.000 kilometer van onze planeet verwijderd.

Internet vanuit de ruimte is veel krachtiger en sneller dan via een kabel Sterrenkundige Bart Van Hove

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis