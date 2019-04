Exclusief voor abonnees Hoe Einstein het ‘zwart gat’ voorspelde. En er door de atoombom zelf in belandde Luc Beernaert

11 april 2019

16u50 0 Wetenschap & Planeet Het was 1915 toen Albert Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie voorspelde dat er zoiets moest bestaan als een ‘zwart gat’: een gebied in de ruimte waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen. Deze week, ruim honderd jaar na Einsteins voorspelling, werd zo’n zwart gat op foto vastgelegd. De theoretisch natuurkundige had in 1905 al de basis gelegd voor zijn theorie. Hij was toen 26 en beleefde zijn ‘annus mirabilis’: het wonderjaar waarin hij vier artikels publiceerde die hem beroemd zouden maken. Met dank aan een saai baantje dat hem, naast een vast inkomen, toch vooral veel tijd bood om na te denken en onderzoek te verrichten. Tien jaar voor zijn dood zou hij zelf in een moreel ‘zwart gat’ verzinken. Met dank aan president Roosevelt.

Na dat wonderjaar kreeg de jonge Einstein een tweede zoon met zijn eerste vrouw, die tevens dienst deed als toetssteen voor zijn theoretische ideetjes. Tijdens dat huwelijk - voor de relationeel frivole Einstein was ook dat een relatief gegeven - had hij al een verhouding met zijn nicht, die zijn tweede vrouw werd. Hij speelde viool met onze vorstin Elisabeth en bezegelde in een brief aan Amerikaans president Roosevelt het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waarmee meteen ook zijn geweten gitzwart kleurde, iets wat hij niet had voorspeld.

De diepgang achter dingen en verschijnselen ontrafelen, dat verlangen heeft Einstein als kind al. Hij is vijf wanneer hij - kind van een liberale Jood die apparatuur voor elektriciteitscentrales maakt - in 1884 een kompas cadeau krijgt. Hoe hij het ook draait, de naald blijft in dezelfde richting wijzen. Verbijsterd door het wonder van de onzichtbare magnetische kracht, beleeft de kleine Albert zijn introductie tot het wetenschappelijk onderzoek.

