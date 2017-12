Hoe een geheimzinnige bisschop uit Myra uitgroeide tot een gezellige hohoho-roepende dikzak Een anatomie van de Kerstman Maarten Keulemans

Bron: De Volkskrant 75 Adrie Mouthaan Wetenschap & Planeet Wie is toch die man die op Kerst de pakjes komt uitdelen?

I. Het rode pak

Het is hem dus écht.



Denk even de rendieren weg, de dwergen en - nou goed, denk het hele kerstfeest weg. Wat je dan overhoudt, is gewoon onze beste Sint. De goedheiligman; Sint Nicolaas. Verscheept naar Amerika door Hollandse kolonisten, en daar in het zwaartekrachtveld beland van dat andere feest in december.



Vandaar al het rood in zijn kleding. Bisschopskledij, als je door je ooghaartjes kijkt. 'Gaandeweg is hij steeds minder een bisschop geworden', zegt historicus Gerry Bowler van de Universiteit van Manitoba (Winnipeg, Canada), auteur van diverse boeken over de Kerstman, aan de telefoon. 'Hij werd minder oordelend. En zijn kleding veranderde van klerikaal gewaad in een bonten pak.'

Sint Nicolaas zou eens drie jonge kinderen die waren afgeslacht door een slager weer tot leven hebben gewekt Adam C. English, kerkhistoricus en auteur van een academisch boek over de historische Sint Nicolaas

Historici hebben een redelijk beeld hoe dat zo is gekomen. Vanouds werd de 'verjaardag' van Sint Nicolaas, een mateloos populaire heilige in Europa, ook in de Nieuwe Wereld hier en daar gevierd. Columbus vernoemde al een haven naar de sint, en op Groenland vestigden nota bene de Vikingen een kerkje vernoemd naar de heiligman.

