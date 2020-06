HLN LIVE. NASA stuurt twee astronauten op wandel in de ruimte LW

26 juni 2020

Wetenschap & Planeet Chris Cassidy en Robert Behnken maken momenteel een ruimtewandeling nabij het Internationaal ruimtestation (ISS). Die laatste vloog enkele weken nog met de Crew Dragon van SpaceX richting het ISS.

Cassidy en Behnken zullen tijdens hun ruimtewandeling onderhoudswerken uitvoeren aan het ISS. Voor Cassidy is het al de zevende keer dat hij in de ruimte wandelt. Behnken heeft er al acht op de teller staan. Bekijk de ruimtewandeling van de twee via HLN LIVE hierboven.

