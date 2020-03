Exclusief voor abonnees Hitler jaagt Britten postuum op kosten Bommen uit WO II maken restauratie Big Ben duurder Jean-Paul Mulders

01 maart 2020

09u00

Bron: Content redactie 0 Wetenschap & Planeet Big Ben is een dure vogel. Drie jaar al staat ’s werelds beroemdste klok in de steigers en het ziet ernaar uit dat dat nog wel even zal duren. Tijdens de restauratie ontdekten werklui zware schade aan de toren die nog m oet zijn aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kosten lopen op tot een slordige 73 miljoen euro.

De restauratie van Big Ben is stilaan een lijdensweg. In oktober 2015 kwam aan het licht dat het uurwerk in zo’n schabouwelijke staat verkeerde dat het dringend gerestaureerd moest worden. Er moest meteen 6,5 miljoen euro uitgetrokken worden om te voorkomen dat de klok van pure krakkemikkigheid stilviel. De ingenieurs waren toen nog optimistisch. Ze dachten dat ze wel met 40 miljoen euro zouden toekomen voor een herstel naar tiptopconditie.

