Het westerse dieet is medeverantwoordelijk voor grijze haren en haarverlies AW

30 juli 2018

18u20

Bron: Medical News Today 2 Wetenschap & Planeet Onze typische westerse eetgewoontes blijken voor niet veel goed te zijn. Ze zijn een van de oorzaken van hart- en vaatziektes en zorgen blijkbaar ook voor grijze haren, het verlies ervan en huidletsels. Het goede nieuws is dat we het zelf in de hand hebben en een medicijn op komst is.

Om de negatieve impact van de vele vetten en hoge cholesterolwaarden van onze voeding in te schatten, bestudeerden wetenschappers enkele muizen met verschillende diëten. De ene groep muizen at normale muizenkost, de andere groep moest wekenlang vettig voedsel consumeren. De resultaten waren na enkele maanden reeds zichtbaar en werden gepubliceerd in Nature Journal Scientific Reports.



Na twee maanden westers diëten begonnen de muizen hun haar te verliezen en hadden ze zichtbaar meer letsels dan hun gezondere soortgenootjes. Een maand later telde 75 procent van de muizen die vet- en cholesterolrijk aten nog maar enkele grijze haren. Hun vacht was bijna verdwenen en de letsels werden ernstiger.

Verklaring

Het vetrijke dieet wijzigde drie lipiden die een belangrijke rol spelen bij het behoud van een gezonde huid. Daarnaast merkten de onderzoekers op dat de neutrofielen - witte bloedcellen die infecties bestrijden - minder goed functioneerden. Dat veroorzaakte meerdere letsels. “Onze bevindingen tonen aan dat een westers dieet haarverlies, het grijzer worden van haar en huidontstekingen veroorzaakt. En we geloven dat een soortgelijk proces optreedt bij mannen wanneer ze vetrijke voeding met veel cholesterol eten”, aldus Subroto Chatterjee, hoofdauteur van de studie.

Middeltje tegen grijze haren

Om de beestjes uit hun lijden te verlossen, dienden wetenschappers hen een middeltje toe dat de schade compenseerde. Ze wonnen hun haren terug, inclusief de oorspronkelijke haarkleur. Ook de huidletsels genazen zienderogen.

Jammer genoeg zijn nog tal van studies nodig voordat het middel bij mensen benut kan worden. Maar huidig onderzoek schept alvast een goed beeld van de impact van onze voeding. Bovendien kunnen we zelf met de resultaten aan de slag gaan: wie minder grijze haren wil, eet simpelweg gezonder.