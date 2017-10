Het uur verandert deze nacht: wat moet je weten? 21u22

Bron: VTM NIEUWS 109 afp Wetenschap & Planeet Vannacht een uurtje langer slapen, houdt de wekker op mijn smartphone daar ook rekening mee? En van waar komt dat gemorrel aan de tijd eigenlijk? En als wij een uur terugdraaien, doet de rest van de wereld dat ook? VTM NIEUWS zet enkele praktische weetjes over het winter- en zomeruur op een rij.

Een uur terug

In de winter draaien we een uur terug, in de zomer een uur verder. Eigenlijk is het winteruur de normale tijd, waar we in de zomer een uur bijtellen. Stel dat we zouden stoppen met het schuiven van uren, dan zouden we dus altijd in het winteruur leven.

Wat met mijn smartphone?

Veel mensen gebruiken hun smartphone als uurwerk of wekker. Moet je dan 's nachts om 3 uur opstaan om het uur aan te passen? Nee, want smartphones passen het uur zelf aan. Hetzelfde geldt voor computers. Voor klokken en wekkers is dat enkel het geval als het om een radiografisch toestel gaat. Die pikken radiosignalen op die gekoppeld zijn aan een gestandaardiseerde klok, en passen zich aan aan het uur van die klok.

Waarom is er winter- en zomeruur?

Het winteruur is de standaardtijd, het zomeruur is een aanpassing die in ons land in 1977 werd ingevoerd in de nasleep van de oliecrisis. De centrale gedachtegang is de volgende: door de tijd een uur op te schuiven in de zomer, is er tijdens de dag langer zonlicht. En dus zullen mensen langer buiten verblijven, waardoor er minder snel energie verbruikt wordt door binnen te leven. Zo probeerde de regering de energieprijs te drukken. In het Engels spreekt men trouwens over 'daylight saving time', letterlijk meer zonlicht overhouden in een dag.

Doet elk land mee?

Nee. Eigenlijk gebruikt slechts een minderheid van de landen het winter- en zomeruur. Zeventig om precies te zijn. De hele Europese Unie doet het sinds 2002. Vooral landen langs de evenaar doen het niet, want zij hebben geen seizoenen en winnen dus ook niets met het schuiven met uren.

Praktisch is dat allemaal niet, want zo is het uurverschil met landen die niet meedoen afhankelijk van het seizoen een uur meer of minder. Bovendien voeren de wel deelnemende landen het niet overal op hetzelfde moment in. Als je dan internationale videovergaderingen wil houden, wordt het nogal ingewikkeld.