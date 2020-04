Het mooie weer beschermt je niet tegen het coronavirus (en ander fake news) kg

07 april 2020

15u36

Bron: WHO, BBC, VRTNWS, AFP 16 Wetenschap & Planeet Tijdens de coronapandemie is het niet alleen belangrijk om je te beschermen tegen het virus, maar ook tegen fake news. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste mythes die op dit moment rondgaan.

Ook in de zon besmettingsgevaar

Je kan ook besmet raken als het warm en zonnig is, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Jezelf blootstellen aan de zon of aan temperaturen hoger dan 25 graden zal je niet beschermen. Ook in landen met een warm klimaat worden immers besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Bepaalde berichten op sociale media raadden gebruikers ook aan om een heet bad te nemen of heet water te drinken: de hoge temperatuur zou het virus onschadelijk maken. Er is echter geen enkel bewijs dat dat zou helpen om het virus te bestrijden. Je kan je bovendien lelijk verbranden. Om jezelf te beschermen kan je best je handen veel wassen en vermijden dat je je gezicht aanraakt.

Viroloog Marc Van Ranst verduidelijkte in VTM NIEUWS dat de zon eventueel wel een rol kan spelen bij de verspreiding van het virus. Het coronavirus wordt verspreid door druppeltjes die gelanceerd worden wanneer iemand niest of hoest. In de zon blijven zulke druppeltjes niet lang op oppervlakken liggen. “Wanneer iemand hoest, gaan die druppeltjes heel vlug opdrogen en dan gaat het virus door het uv-licht vlugger geïnactiveerd worden.”

Maar: het mooie weer zal er ook voor zorgen dat er meer mensen de neiging hebben om eropuit te trekken. Het blijft belangrijk dat we zoveel mogelijk binnen blijven.



Gebruik geen uv-lamp op je huid

Daarnaast beweren sommigen dat je met behulp van uv-lampen je handen of andere delen van het lichaam kunt vrijwaren van het coronavirus. Een gevaarlijke stelling, volgens de WHO. Het klopt inderdaad dat uv-licht, meer bepaald van het uv C-stralen, gebruikt worden om micro-organismen te doden. Bijvoorbeeld worden gespecialiseerde uv C-lampen gebruikt bij het steriliseren van water of medische apparatuur. Die lampen zijn overigens anders dan de lampen die je vindt in een zonnebank.

Op bepaalde plaatsen in China wordt uv C-licht ook in de coronapandemie al gebruikt om grote oppervlakken te ontsmetten, zoals bussen of ziekenhuisvloeren. Er is echter geen onderzoek gedaan naar het effect op het nieuwe coronavirus.

En belangrijker: het gebruik van die uvc-stralen op de menselijke huid zou catastrofaal kunnen uitpakken. Uv C-straling is namelijk erg schadelijk. “Uv c is heel gevaarlijk – je mag jezelf er niet aan blootstellen”, vertelt expert Dan Arnold aan BBC. “Het kan uren duren voor je verbrandt door uv B-stralen (het type uv-stralen waaraan we blootgesteld worden in de zon, red.), maar uv C heeft slechts seconden nodig.” Als je huid beschadigd wordt door uv-straling, dan verhoog je ook het risico op huidkanker. Geen goed idee dus.

Geen Afrikanen als proefkonijn

Begin april ontstond consternatie op sociale media. Tijdens een gesprek op de Franse tv-zender LCI leken dokters Jean-Paul Mira en Camille Locht het idee te opperen om testen rond een vaccin uit te voeren in Afrika. Het ging om een bestaand vaccin tegen tuberculose dat mogelijk ook een effect zou kunnen hebben op het coronavirus.

“Daar zijn geen maskers, geen behandeling, geen intensieve zorg. We doen steeds studies naar mensen die in hoge mate zijn blootgesteld aan risico’s. Een beetje zoals we het in sommige studies over aids hebben gedaan. We hebben dingen uitgeprobeerd op prostituees omdat ze erg blootgesteld zijn en zichzelf niet beschermen”, klonk het.

#NoToVaccineTestingInAfrica

Africans are not Guinea Pigs

Test on the infected Europeans, Americans, Italians and Chinese... pic.twitter.com/KRdiE6dec5 🚫 No to vaccine tests in Africa 🌍 🚫⛔(@ Zuko_LGBT) link

Dat riep veel boze reacties op. Op sociale media werden slogans gedeeld zoals “No to vaccine testing in Africa”. Ook Samuel Eto’o, Didier Drogba en Demba Ba, drie grote namen uit het Afrikaanse voetbal, protesteerden: “Ik wil niet dat Afrikanen als proefkonijn worden gebruikt”. Hier en daar verschenen zelfs tweets dat er al vaccins werden getest in Kameroen. Dat klopt dus niet.

A family member has just reported first hand account of the French forcefully injecting kids in Cameroon with so called vaccine for Coronavirus #COVID19 Can anyone else pls confirm this? #237community #Cameroon Sech(@ Sech808) link

Dokter Jean-Paul Mira bood later zijn excuses aan: “Wat ik zei, kon lomp en grof overkomen.” De uitspraken werden uit hun context getrokken, verklaarde het Franse Nationaal Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek. Het was nooit de bedoeling om Afrikanen als proefkonijn in te zetten.

Je adem inhouden is geen test

Je adem inhouden is géén manier om te testen of je besmet bent met Covid-19. Op social media werd beweerd dat je enkel je adem in hoefde te houden gedurende 10 seconden: lukte dat, dan was je niet besmet. Van corona krijg je immers longklachten en dan moet je naar adem happen, zo ging de redenering. Daar zit niks van wetenschappelijk bewijs achter, meldt de WHO. De enige manier om te bevestigen dat je zeker besmet bent, is met een labotest. Alle andere zelftesten zijn onzin. Als je symptomen ondervindt van corona – koorts en hoest bijvoorbeeld – contacteer dan telefonisch je arts.

Ook huishoudmiddeltjes zoals alcohol en knoflook halen overigens niets uit tegen het coronavirus, meldt de WHO.

Correcte informatie

Er worden tijdens deze pandemie veel hartverwarmende berichten gedeeld op sociale media, maar tegelijkertijd circuleert er ook veel onzin. Ga daarom enkel af op de informatie die door officiële kanalen van bronnen als betrouwbare nieuwsmedia, overheidswebsites of de WHO wordt verspreid.

Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt overigens alle essentiële info over Covid-19 op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

