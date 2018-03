Het kuiken en zijn ei: wetenschappers ontdekken nu pas hoe diertje zo makkelijk door schaal kan breken FT

31 maart 2018

12u10

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet De code bleek moeilijk te kraken, maar wetenschappers beweren dat ze nu toch honderd procent zeker zijn hoe de schaal van eieren precies gevormd is waardoor kuikentjes makkelijk hun weg naar buiten vinden.

De schaal van vogeleieren bestaat uit drie lagen, is uitzonderlijk hard en zeer calciumrijk. Hoewel al eerder bekend raakte dat het omhulsel van binnenuit dunner wordt wanneer het kuikentje groeit, is het altijd een mysterie gebleven wat er moleculair precies gebeurt. Tot nu dus. Wetenschappers zijn erin geslaagd te bewijzen dat eierschalen een nanostructuur hebben, en die blijkt een sleutelrol te spelen in de sterkte van het omhulsel.

"Iedereen denkt dat eierschalen kwetsbaar zijn en heel snel breken, maar in feite zijn ze voor hun dunheid extreem sterk. Zelfs harder dan sommige metalen", zegt professor Marc McKee, co-auteur van de studie en verbonden aan de McGill University in Canada. "We begrijpen nu op bijna moleculaire schaal hoe een eierschaal is samengesteld en hoe een kuiken er zo makkelijk doorheen kan breken."

In het tijdschrift Science Advances beschrijven hij en zijn collega's dat ze osteopontine gevonden hebben in de schaal, een eiwit dat ook in het menselijke lichaam een rol speelt in het behoud van botweefsel. "Een eierschaal is zo verschillend van bijvoorbeeld een tand of een menselijk bot, maar toch hebben ze allemaal dat specifieke eiwit."

Met behulp van een aantal microscopische technieken ontdekte het team ook dat alle drie de hoofdlagen van een vogelei bestaan uit een reeks kleine structuren die vol zitten met kristal- en calciumhoudend mineraal. Die verschillende deeltjes zijn kleiner en liggen dichter bij elkaar in de buitenste laag van een ei. De wetenschappers vonden omgekeerd ook dat de nanostructuur groter wordt naar de binnenste lagen toe. Zo bleek de hoeveelheid osteopontine het laagst in de binnenste laag van de schaal. De buitenzijde is dan weer harder omdat die de kleinste structuur heeft. Bij eitjes waarin een kuiken groeit, blijkt ook dat de binnenste laag steeds zachter wordt naarmate het diertje groter wordt. Het gevolg is bekend: de schaal verzwak waardoor ze makkelijker barstjes vertoont en het kuiken uiteindelijk kan uitkomen.