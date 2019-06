Seizoenschallenge Gesponsorde inhoud Het is zomer: aan de slag met zomergroenten en Sandra Bekkari Aangeboden door Carrefour

24 juni 2019

De zomer is weer in het land en de typische zomergroenten zoals tomaat en courgette zijn massaal te verkrijgen in de winkels. Op Joe nodigden Raf & Rani niemand minder dan Sandra Bekkari uit om meer te vertellen over koken met zomergroenten. De hele week lang speelden ze Groentenbingo met hun luisteraars. Daar kon je niet alleen een maand lang gratis groente winnen, maar werd je ook weer wat wijzer van.

Wist je dit al…

Aubergine is niet enkel een zuiderse groente. Aubergines worden ook gewoon lokaal in België geteeld.

Recept van Sandra: Melanzane alla parmigiana is een eenvoudige zomerse ovenschotel die je samenstelt met laagjes gekruide tomatensaus, plakjes gegrilde aubergines en mozzarella. Afwerken doe je met een laagje Italiaanse parmezaankaas en hup, de oven in!

Tip: doe voor het grillen wat zout op de aubergines zodat het vocht eruit onttrokken wordt. Dit zorgt voor een zachtere smaak.

Tomaat bewaar je beter op kamertemperatuur dan in de koelkast. Hetzelfde geldt voor andere vruchtgroentes zoals courgettes, paprika’s en aubergines.

Recept van Sandra: Gazpacho is een Spaanse koude tomatensoep. Snijd zes grote rijpe tomaten en een komkommer in stukken. Doe ze samen met knoflook, paprika, olijfolie, balsamico en basilicum in een pot. Laat het geheel een nachtje staan in koelkast. De dag nadien mix je alles in de blender. Eventueel laat je de soep door een zeef lopen als je een dunnere gazpacho wil.

Tip: als je enkele kersen mee mixt, wordt de kleur van de gazpacho nog mooier en de smaak iets zoeter.

Bloemkool klinkt als een wintergroente, maar toch is het een zomergroente. Tegenwoordig eten we ze ook als bloemkoolcouscous of bloemkoolrijst.

Recept van Sandra: Bij een zomerse barbecue kan je rauwe bloemkool serveren met een eenvoudige dressing. Meng yoghurt met olijfolie, peper, zout en cayennepeper. Serveer de bloemkoolroosjes op een mooie schaal en je hebt een populair bijgerecht.

Tip: Bloemkool zit vol bioactieve plantenstof die goed is voor je weerstand. Als je rauwe bloemkool eet, profiteer je maximaal van haar vitamines. Daarom kan je ook andere kolen beter niet koken, maar wel stomen.

Zoete puntpaprika heeft minder pitjes dan zijn grote broer. Daarnaast is de schil veel dunner, en dus makkelijker verteerbaar dan bij een gewone paprika.

Recept van Sandra: was de paprika’s en snijd ze in de lengte doormidden. Vul de paprika’s met mozzarella, tomaatjes, basilicum en olijfolie. Zet de zoete puntpaprika’s een kwartier in de oven, dit maakt ze nog zoeter.

Tip: je kan de paprika’s opvullen met al je restjes van de week: quinoa, prosciutto, olijven, fetakaas, you name it en het smaakt heerlijk in een zoete puntpaprika.

Meteen zin om te koken met zomergroenten? Doe mee aan de Seizoensgroenten Challenge van Carrefour!

De eerste Act for Food Challenge van Carrefour stimuleert je om beter te eten: hoe meer seizoensgroenten je eet, hoe meer Bonuspunten je spaart. De Seizoensgroenten Challenge loopt van 5 juni tot en met 7 juli 2019. Meespelen doe je via www.seizoenschallenge.be.