Het is uitzonderlijk warm in meest noordelijke dorp op aarde: normaal 3,4 graden, nu 21

17 juli 2019

08u39

Bron: AFP 18 Wetenschap & Planeet De temperaturen swingen de pan uit in de meest noordelijk bewoonde plek op aarde. Afgelopen zondag werd 21 graden gemeten in Alert, een Canadees dorpje op minder dan 900 kilometer van de Noordpool. “Een absoluut record”, meldt de Canadese weerdienst. De gemiddelde temperatuur voor de maand juli bedraagt er normaal 3,4 graden.

De waarneming werd gedaan op een militaire basis in Alert, 817 kilometer ten zuiden van de Noordpool. Jarenlang werd de site gebruikt om Russische communicatie te onderscheppen, maar sinds 1950 is er ook een weerstation gevestigd. Afgelopen zondag werd in het dorpje met slechts enkele tientallen inwoners 21 graden geregistreerd. “Dat is een absoluut record. Het is ongezien”, zegt Armel Castellan, meteoroloog van het Canadese ministerie van Milieu.

Maandag klom het kwik tot 20 graden. Gisteren was het om 16 uur lokale tijd 17,6 graden en waarschijnlijk zou het nog warmer worden.



“Het is niet overdreven om te spreken van een Arctische hittegolf”, zegt David Phillips, senior meteoroloog bij het Canadese ministerie van Milieu. De afgelopen dagen sneuvelde het ene record na het andere. Zulke hoge temperaturen in het noorden zijn “verwoestend”, aldus nog Phillips. “Al anderhalve week noteren we temperaturen die veel hoger zijn dan normaal.”

🌡️21.0°C à Alert ce 14 juillet, station la plus septentrionale du #Canada (82,5°N de latitude, #Nunavut #Arctique), NOUVEAU RECORD ABSOLU de température maximale à la station, battant les 20.0°C du 8 juillet 1956 (et record mondial au-dessus de 80°N). Exceptionnel ! #Arctic pic.twitter.com/GJWEirKXbD Etienne Kapikian(@ EKMeteo) link

De laatste keer dat het kwik in Alert de kaap van 20 graden bereikte was op 8 juli 1956. Sinds 2012 werden wel meerdere dagen genoteerd met een temperatuur tussen 19 en 20 graden. Opmerkelijk, want in dit dorp langs de kust van de Noordelijke IJszee is het in juli normaal gemiddeld 3,4 graden. De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt er 6,1 graden.

Volgens de meteorologen ligt een hogedrukwig of -rug boven Groenland aan de basis van de huidige hittegolf. Dat weerfenomeen is “vrij uitzonderlijk” in de regio en maakt dat zuidelijke winden over de Noordelijke IJszee kunnen blazen. In een rug daalt de lucht en warmt die op, waardoor de weerkaart in Alert momenteel roder dan normaal kleurt.

Phillips herinnert eraan dat het noorden van Canada een van de mildste lentes in 72 jaar beleeft. “En onze weermodellen geven aan dat die trend nog zal doorzetten tot begin september.” Zijn collega Castellan legt een verband met de klimaatopwarming en wijst erop dat het noordpoolgebied drie keer sneller opwarmt dan andere plaatsen ter wereld.