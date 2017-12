Het beste Sintcadeau volgens experten: de goede oude blokkendoos FT

Bron: IPS 0 Thinkstock Met blokken spelen is niet allen goed voor het ruimtelijk inzicht, maar ook de taal wordt aangescherpt. Kinderen die bouwen, leren ook beter onderhandelen en beschrijven. Wetenschap & Planeet Wat ligt er morgenochtend in het schoentje van jouw kapoen? Elektronica? Een nieuwe gsm? Iets dat (te)veel lawaai maakt en (te) veel licht geeft? Het zijn allemaal slechte cadeaus, klinkt het. Volgens experten is er maar één oude klassieker die boven aan ieders lijstje zou moeten staan: ouderwetse blokken.

Bouwblokken zijn allesbehalve hoogtechnologisch en toch vind je geen enkel ander speelgoed dat de ontwikkeling van je kind zo goed stimuleert. Elke leerkracht kleuteronderwijs kan je vertellen hoe belangrijk ze zijn om de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden aan te scherpen. En ook Kym Simoncini, assistent-hoogleraar Ppedagogie aan de Universiteit van Canberra en Kevin Larkin, specialist Wiskunde-onderwijs aan de Griffith University in Australië, zijn het erover eens wat het beste speelgoed is.

Aan de hand van blokken leren kinderen experimenteren, opeenstapelen, balanceren en bouwen. Maar ze moeten de blokken ook leren delen met andere kinderen en de bouwsels van hun concurrenten respecteren. Ze leren onderhandelen over de meest gegeerde blokken en ze leren beschrijven wat ze bouwen.

Mogelijk nog belangrijker is dat ze via hun meesterwerken probleemoplossend leren denken en hun creativiteit en vindingrijkheid ontwikkelen. Ze leren bovendien volharden in hun pogingen om de hoogste toren of het mooiste kasteel te bouwen.

Beter in wiskunde

Minder bekend is dat spelen met blokken ook het ruimtelijk inzicht vergroot: de mogelijkheid om mentaal objecten te manipuleren of na te denken over de positie van objecten in een ruimte. Dergelijk ruimtelijk inzicht gebruiken we dagelijks, bijvoorbeeld als we kaartlezen, de boodschappen in de koffer laden, een meubel in elkaar schroeven of een taart in gelijke stukken snijden.

Dat inzicht is trouwens ook gelinkt aan wiskundige capaciteiten: kinderen met een goed ruimtelijk inzicht blijken doorgaans beter in rekenen. Ze leren blokken af te meten, schatten de grootte in, ontdekken patronen. Een vroege wiskundige aanleg voorspelt ook sneller succes op school dan goed kunnen lezen of sociaal-emotionele capaciteiten.

Taal

Zelfs voor de ontwikkeling van het taalgebruik doet de blokkendoos wonderen. Als kinderen met blokken spelen, horen en gebruiken ze meer woorden die verband houden met ruimtelijk inzicht zoals ‘onder’, ‘boven’, ‘naast’, ‘achter’. Dat doen ze niet wanneer ze met een bal, winkeltje of pop spelen. Kinderen die vaak met blokken spelen, zijn ook beter in het beschrijven van dimensies (groot, klein, smal), de vorm (vierkant, rechthoekig, rond) en andere eigenschappen (gebogen, puntig).

Aan de tieners: ook legoblokken mogen! En de experts sporen ook mama en papa aan een halfuurtje per dag mee te bouwen. Misschien het verlanglijstje voor Kerstmis toch nog een beetje aanpassen?