HERLEES. Lift-off! Historische lancering van Crew Dragon geslaagd

30 mei 2020

16u19

Bron: Belga, ANP, Reuters 106 Wetenschap & Planeet Op Cape Canaveral in Florida zijn vandaag voor het eerst sinds 2011 Amerikanen naar de ruimte vertrokken. Na uitstel woensdag vanwege slecht weer, vertrok om 21.22 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket met de Crew Dragon, beide van SpaceX. Die vervoert voor de eerste commerciële bemande missie ooit twee astronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS.



Om 21.22 uur Belgische tijd stipt vertrok de Falcon-9 draagraket van SpaceX. Zij moest de bemande Crew Dragon-capsule naar het ISS slingeren, met voorziene aankomst zowat 24 uur later. Die aanzet is zonder problemen verlopen, de twee betrokken astronauten zijn goed en wel onderweg. Voor het eerst in de geschiedenis brengt een commercieel bedrijf zo mensen naar de ruimte. Het is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.



