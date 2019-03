Helikoptervlucht over de rode planeet? Volgens NASA is het mogelijk Techredactie/Tweakers

29 maart 2019

12u58

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet NASA-ingenieurs zijn erin geslaagd om een helikopter te laten vliegen in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de condities op Mars. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil de kleine helikopter volgend jaar met de Mars 2020 Rover-missie naar de rode planeet sturen.

De dichtheid van de atmosfeer op Mars is ongeveer 1 procent van die op aarde. Om de 1,8 kilo zware helikopter te testen, zouden de onderzoekers het toestel op een hoogte van 30.480 meter moeten laten vliegen, wat verre van praktisch is. NASA koos er daarom voor om de omstandigheden op Mars na te bootsen in de JPL Space Simulator in Pasadena, Californië. In deze simulator vonden op verschillende dagen twee succesvolle testvluchten plaats, zo laat NASA weten op zijn website.

De atmosfeer van Mars heeft niet alleen een andere dichtheid dan die op aarde, ook de temperatuur is er veel lager; tot -90 graden Celsius. Om de omstandigheden op Mars na te bootsen, werd de JPL Space Simulator, een cilinder met een diagonaal van 7,62 meter, eerst vacuüm gezogen. De stikstof en de zuurstof werden vervolgens vervangen door koolstofdioxide, het belangrijkste bestanddeel van de atmosfeer van Mars.

Testcase

Als alles volgens plan verloopt, wordt de Mars-helikopter in juli 2020 gelanceerd, samen met de Mars 2020 Rover. De landing op Mars, waarbij de helikopter onder de ‘buik’ van de rover hangt, is gepland voor februari 2021. De eerste testvlucht op de rode planeet, waarbij de heli tot anderhalve minuut in de lucht blijft, volgt enkele maanden later.

Na de landing op Mars dient de helikopter vooral als testcase voor toekomstige ‘unmanned aerial vehicles’of uav’s. De Rover 2020 gaat de gesteenten op de planeet bestuderen, onder meer door via boringen monsters te verzamelen.

