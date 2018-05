Helft van wie depressie krijgt heeft terugval. En praten zou volgens studie belangrijker rol spelen om dat te voorkomen dan gedacht Koen Van De Sype

11 mei 2018

16u33

40 tot 60 procent van de mensen die ooit te kampen kreeg met een depressie, heeft een terugval. Het blijven slikken van antidepressiva was tot nu toe een veelgebruikte manier om een nieuwe episode te voorkomen, maar volgens een recente Nederlandse studie zou leren omgaan met onaangename gevoelens en gedachten een belangrijker rol spelen in het proces dan gedacht. Onderzoekers van de Gentse universiteit willen dat idee verder uitspitten.

De zoektocht naar alternatieve nabehandelingen van een depressie met het oog op het voorkomen van een terugval, werd ingegeven door het feit dat drie kwart van de patiënten graag zijn medicatie afbouwt als hij of zij zich beter voelt. Het zomaar afbouwen of zelfs stoppen houdt nochtans risico’s in op een nieuwe episode en dat risico wordt met elke nieuwe episode groter.

Training

Professor Claudi Bockting van de Universiteit van Amsterdam onderzocht daarom het effect van een preventieve vaardigheidstraining. In acht sessies leerden mensen die al twee keer een episode hadden gehad en aan het herstellen waren, hoe ze met onaangename gevoelens en gedachten konden omgaan. En bij een vergelijking tussen patiënten die alleen de antidepressiva bleven slikken en patiënten die de antidepressiva afbouwden in combinatie met de training, bleek dat de laatste groep geen groter risico had op terugval. Integendeel. Bij blijvend gebruik van antidepressiva bleek de training zelfs extra bescherming te bieden.

Wetenschappers van de Gentse universiteit zijn nu een nieuw onderzoek gestart dat nog een ander alternatief bekijkt om depressie te voorkomen: cognitieve training thuis via de computer. "Daarbij wordt de manier waarop mensen positieve en negatieve informatie verwerken getraind", aldus professor klinische psychologie Ernst Koster.

Vergoeding

Voor het onderzoek worden wel nog testpersonen gezocht. Zij zullen 10 sessies computertraining moeten volgen thuis. Kandidaten moeten al één of meerdere depressieve episodes hebben gehad, maar mogen geen ernstige depressieve klachten meer hebben. Na de training zullen telkens enkele vragenlijsten ingevuld moeten worden en zullen ook computertaken worden afgenomen aan de UGent. Er is een vergoeding van 75 euro. Voor meer informatie: Elien.Pieters@UGent.be