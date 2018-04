Heel eiland ontruimd door as van spuwende vulkaan ADN

Een eiland in de archipel van Vanuatu moet volledig worden ontruimd omdat een vulkaan as blijft spuwen. De noodtoestand is uitgeroepen op Ambae, dat onbewoonbaar dreigt te worden.

De vulkaan Lombenben kwam in september tot uitbarsting en bleef daarna actief. De laatste tijd is die activiteit weer toegenomen. Op het eiland zakken huizen en bomen in elkaar onder het gewicht van de as en bewoners krijgen gezondheidsklachten, meldt Radio New Zealand.

Een woordvoerder van het ministerie van Klimaatverandering en Natuurrampen zegt dat de evacuatie vooral te maken heeft met de as. "Die is zo dik dat je weet dat de begroeiing is beschadigd, het water is vervuild en mensen moeten moeite doen om voedsel te oogsten door de hevige asval in vrijwel elk deel van Ambae.''

Op het eiland wonen circa 11.000 mensen.

