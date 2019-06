Harde knal gehoord en ook vuurbal gespot boven Nederland: een meteoriet? Teake Dijkstra redactie

28 juni 2019

23u30

Bron: AD.nl, ANP 5 Wetenschap & Planeet In Nederland zijn vanavond veel mensen opgeschrikt door een harde knal. Sommige Nederlanders zeggen dat ze ook een vuurbal hebben gezien. Een meteoriet misschien? Bij de ‘Werkgroep Meteoren’ (Nederlandse vereniging voor meteoorwaarnemers en -liefhebbers, red.) kwamen in ieder geval al ruim 200 meldingen binnen.

Ook op sociale media zijn er veel meldingen van mensen die iets vreemds hebben gezien en/of gehoord. Meldingen over een doffe, harde knal kwamen eerst uit onder andere Zwolle, maar ook van verder weg, tot in Drenthe en Friesland. Vanuit heel Oost-Nederland worden er intussen berichten gepost over de ferme dreun. Sommigen zagen ook een fel licht of een vuurbal aan de hemel. Speculatie alom intussen over een mogelijke meteoriet, maar het is onduidelijk of dat echt zo is.

Bij de de Werkgroep Meteoren zijn vanavond tot dusver 220 meldingen binnengekomen van mensen die een meteoor boven Nederland denken gespot te hebben. “De mensen hebben de heldere vuurbol omstreeks half tien ‘s avonds gezien”, zegt Joost Hartman van de Werkgroep Meteoren. “De meeste meldingen komen uit het oosten van Nederland. Er zijn ook mensen die harde knallen hebben gehoord. Zelf heb ik die heldere vuurbol helaas gemist.” Hartman weet niet zeker of al die mensen een meteoor hebben gezien, maar het lijkt hem wel waarschijnlijk.

Een meteoor is een stofdeel dat verbrandt in de dampkring. Soms gaat dat gepaard met een knal.

Ik hoorde een zware dreun of knal boven #Zwolle. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. #Explosie, #straaljager door geluidsbarrière? @Kon_Luchtmacht Martin Inkelaar(@ martininkelaar) link

Was inderdaad een giga knal #knal #zwolle RahanHerwel(@ RahanHerwel) link

Flinke #knal Dedemsvaart. Alles trilt. Bert van Spijker(@ spyke1965) link

Onmundig harde knal gehoord straks, #meteoriet? 😳 Robin Swaters(@ SwatersRobin) link

Zag net meteoriet overschieten zo'n 50 meter boven m'n hoofd in park Westerveld in Elde die richting Driel ging. Ik dacht eigenlijk dat hij in het park zou neerstorten. Was een object die vanachter een fel licht gaf, en van voor donker, geluidloos en met hoge snelheid... dokRob(@ dokRobNL) link

Woah! Ik stond net (21:30) op mijn kind te wachten na klassefeest en zag gewoon een meteoriet voorbij komen! Zo cool! Gelukkig niet de enige die het zag 😁 #arnhem #meteoriet Nancy Meister(@ nasi1709) link

Heel Nederland (behalve ik) zag zojuist een meteoriet: in het oosten en deels noorden hoorde men ook een forse dreun, Johann de Graaf(@ JCdeGraaf) link

Dus het was toch een #meteoriet die ik zag vanavond vanuit #Hellevoetsluis? Wow! Marijke Poppelaars 🍀(@ Maartje67) link

Hier in Doornspijk ook harde, doffe #knal / dreun gehoord. Dachten dat het startsignaal was voor #Defqon. Blijkt nu toch wat anders.



Misschien dus #meteoriet ?



Of aliens?



of aliens op Defqon? pic.twitter.com/ff4T8b7PmY Edo vd Schootbrugge(@ autifully_nl) link

Een vuurbol met knallen van vanavond 21.30 leverde ons al ruim 200 meldingen op. We proberen momenteel hier meer duidelijk van te krijgen. Oproep: deel je beelden met ons voor verdere analyse van het fenomeen. https://t.co/whILwP6NU7 Werkgroep Meteoren(@ WerkgroepMeteor) link