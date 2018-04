Hamburger, biefstuk of stukje kip: "We betalen veel te weinig voor ons vlees" FT

14 april 2018

13u47

Bron: ANP, AD & De Volkskrant 5 Wetenschap & Planeet De prijs van vlees zou gemiddeld veertig procent hoger moeten liggen dan wat we er nu voor betalen. De gevolgen van de vleesproductie, zoals milieuvervuiling en klimaatschade, worden niet doorgerekend aan de klant. Vooral varkensvlees is te goedkoop, zegt een Nederlands milieuadviesbureau.

Het Nederlandse adviesbureau CE Delft komt vandaag met het rapport 'De echte prijs van vlees'. Voor rundvlees zouden consumenten volgens de onderzoekers gemiddeld 40 procent boven op de winkelprijs moeten betalen. Kip zou ruim een kwart duurder moeten zijn, varkensvlees zelfs 53 procent duurder.

Het houden van dieren voor hun vlees is slecht voor klimaat en milieu, want hiervoor zijn grote hoeveelheden eiwitrijk veevoer, land en water nodig. Bovendien stoten boerderijdieren veel broeikasgassen uit. Maar het grootste probleem is volgens het onderzoeksbureau de milieuschade die veroorzaakt wordt door mest. Zo worden via de uitwerpselen van vee water en lucht vervuild met fosfaat en stikstof (vooral ammoniak).

En dan houden de onderzoekers nog niet eens rekening met álle factoren, schrijven ze nog in het onderzoeksrapport. "Potentieel belangrijke effecten als antibioticaresistentie, verdroging, dierenwelzijn en gezondheidseffecten verbonden aan de consumptie van vlees zijn om diverse redenen niet meegeteld bij deze berekening." Dat wil dus zeggen dat de daadwerkelijke kosten bij vleesproductie mogelijk nog hoger liggen.