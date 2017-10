Halloweenweekend met veel wind en kans op regen TK

Het weekend kondigt zich winderig aan met af en toe kans op lichte regen en temperaturen die tot 15 graden klimmen. Dat meldt het KMI.

Vandaag wisselen wolkenvelden en enkele opklaringen elkaar eerst af. In de namiddag neemt de bewolking vanaf de kust toe en op het einde van de namiddag valt er soms wat lichte regen of motregen over het westen en het noordwesten. Elders blijft het grotendeels droog. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen, rond 13 graden in het centrum en 14 of 15 graden aan zee. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen met rukwinden rond 50 km/u. Aan de kust is de westenwind vrij krachtig en later soms krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/u.



Vanavond valt er soms lichte regen of motregen. 's Nachts krijgen we veel wolken met perioden van regen, vooral dan tijdens het tweede deel van de nacht. Op de Ardense hoogten kan lage bewolking het zicht beperken. Het wordt een zachte nacht met minima van 7 graden in de Hoge Venen tot 14 graden over het westen.



Morgenochtend is het zwaarbewolkt met wat regen. Vanaf het noorden verschijnen er opklaringen, maar er blijven ook wolkenvelden aanwezig, waaruit nog een lokaal buitje kan vallen. De maxima, die al 's ochtends worden genoteerd, liggen tussen 10 en 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee zelfs krachtig, uit noordwest tot noord, met rukwinden rond 50 of 60 km/u.



Maandag zijn er aan zee en mogelijk ook in de Ardennen enkele buitjes mogelijk. Elders blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden aan de kust. Het is rustiger dan zondag.



Dinsdag, na een koude nacht, wordt het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 7 graden in Hoog-België en 13 of 14 graden in het westen van het land.



Woensdag en donderdag blijft er veel bewolking aanwezig en kan er nog lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.



Vrijdag zou het tijdelijk droger zijn, maar nadien wordt het opnieuw wisselvallig met koudere nachten.