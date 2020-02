Half miljoen mosselen aangespoeld op strand in Nieuw-Zeeland: “Ze stierven in schelp door hittegolf” LH

18 februari 2020

15u16

Bron: The Business Insider, The Guardian 2 Wetenschap & Planeet Een Nieuw-Zeelanse man heeft een lugubere ontdekking gedaan op een strand op het Noordereiland. Hij trof er tijdens een wandeling honderdduizenden aangespoelde mosselen en lege mosselschelpen aan. Ze werden wellicht “levend gekookt” door de combinatie van uitzonderlijk warm weer en laagtij.

In enkele gebieden op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland heeft het al meer dan 40 dagen niet meer geregend. De gevolgen van de droogte zijn ernstig, zo schrijft The Guardian, onder meer voor de populatie kiwi’s, de nationale vogel van Nieuw-Zeeland. Ook zouden er tanks nodig zijn om bepaalde afgelegen gebieden van water te voorzien.

De droogte heeft nu ook verregaande gevolgen voor de mosselpopulatie. Dat zag Brandon Ferguson met eigen ogen. Hij filmde onlangs honderdduizenden dode mosselen op een strand en zette het filmpje op Facebook. Verschillende Nieuw-Zeelandse media toonden interesse in zijn verhaal. “Het rook er naar de dood. De meeste schelpen waren al uitgegeten door meeuwen, andere mosselen waren stervend of dood en spoelden aan of dobberden op zee”, vertelde Ferguson aan The Northern Advocate.

Andrew Jeffs, een mariene wetenschapper aan de Universiteit van Auckland, vertelde in de krant The New Zealand Herald dat de mosselen waarschijnlijk stierven door “hittestress”, veroorzaakt door warm weer en eb. De mosselen werden met andere woorden letterlijk levend in hun schelp gekookt. “Vergelijk het met elke dag vier uur in de middagzon liggen. Je zou dan ook behoorlijk verbrand zijn.”

Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Primaire Industrieën meldt dat de massale mosselsterfte onderzocht wordt en vraagt de bevolking om de aangespoelde mosselen niet op te rapen of te eten.

Vorig jaar kwam een onderzoekster in Noord-Californië hetzelfde fenomeen tegen. Ook daar bleek dat tienduizenden mosselen een verzengende hittegolf niet hadden overleefd.