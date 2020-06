Grootste volledig elektrisch vliegtuig ter wereld voor eerste keer de lucht in JOBR

11 juni 2020

12u56 0 Wetenschap & Planeet In het Amerikaanse Washington heeft het grootste elektrische vliegtuig ter wereld zijn eerste vlucht gemaakt. Het gaat om een Cessna-vliegtuig die de naam “eCaravan” kreeg. De bouwers van het toestel hopen dat het een begin is van duurzaam en milieuvriendelijk vliegen en reizen.

Het vliegtuig maakte een vlucht van in totaal 28 minuten. Het vloog een rondje boven de buurt rond Washington aan meer dan 160 kilometer per uur op een hoogte van zo’n 750 meter. Een unicum, want het Cessna-toestel is het grootste volledig elektrisch vliegtuig ter wereld dat ooit de lucht in ging. Aan boord een elektrische motor van 750 pk en meer dan 900 kilogram aan lithium-ion batterijen. De “eCaravan” weegt in totaal 4 ton en biedt plaats aan negen passagiers.

Batterij

Elektrisch vliegen wordt gezien als de toekomst van de vliegindustrie. Vliegen op kerosine is dan ook enorm vervuilend. Elektromotors vandaag de dag zijn krachtig en innovatief genoeg om mee te kunnen vliegen. De grootste moeilijkheid is de batterij. Die biedt vaak onvoldoende kracht om een vliegtuig van de grond te krijgen.

Roei Ganzarski, CEO van het Amerikaanse magniX, dat het vliegtuig ontwikkelde, klinkt opgetogen over de eerste vlucht van de elektrische Cessna. “Elektrisch vliegen kan een perfect alternatief zijn voor vluchten tot 1.500 kilometer”, vertelt hij. “Voor zulke korte vluchten worden nog te vaak grote en vervuilende vliegtuigen gebruikt. Dat is een verspilling van brandstof en geld. Zo kost een half uur vliegen met een elektrisch vliegtuig iets meer dan 5 euro aan elektriciteit, terwijl dat met een vliegtuig met verbrandingsmotor 260 euro aan kerosine is”, aldus de CEO.

