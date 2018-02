Grootste vliegtuig ter wereld is breder dan een voetbalveld FT & BHL

28 februari 2018

08u57 91 Wetenschap & Planeet Al bijna zeven jaar werkt Microsoft-medeoprichter Paul Allen aan een gigantisch vliegtuig waarmee hij raketten de ruimte in wil sturen. Na enkele succesvolle stuur- en remtests op het tarmac is de Stratolaunch weer een stapje dichter bij zijn eerste vlucht.

Het is haast een surrealistisch beeld, het vliegtuig met twee rompen en een lange rechte vleugel in het midden van de Californische woestijn. De Stratolaunch, met een spanwijdte van maar liefst 117 meter, wordt het grootste vliegtuig ter wereld. De 28 wielen moeten meer dan 590 ton (het gewicht wanneer het vliegtuig geladen is) dragen, terwijl zes Boeing 747-vliegtuigmotoren al dat gewicht de lucht in moeten krijgen.

Het kolossale gevaarte vliegt tot een hoogte van zo'n 11 kilometer. Daar wordt de raket met satelliet afgevuurd naar een lage baan om de Aarde. Paul Allen hoopt met het vliegtuig de kostprijs van zo'n lancering stevig te drukken, want voor het afschieten van dergelijke raket vanaf een lanceerplatform op de grond is veel brandstof - en dus veel geld - nodig.

Een bedrijf tekende in anderhalf jaar geleden al een contract met Stratolaunch Systems. Met het vliegtuig van Allens bedrijf wil Orbital ATK zijn Pegasus XL, dat gebruikt wordt om kleine satellieten te vervoeren, naar de ruimte brengen.

Mijlpaal

Maar daar is het dus nog even op wachten: de Stratolauch moet nog uitgebreid getest worden. Het van zijn stellingen halen en naar buiten rollen was alvast een eerste mijlpaal. Gisteren werden de motoren getest. Oorspronkelijk waren de eerste testvluchten al voorzien voor 2016 en 2017, maar zoals dat met projecten van zo’n omvang gaat, werden die al uitgesteld naar volgend jaar. Dan kan het paradepaardje met vleugels groter dan een voetbalveld eindelijk de lucht in.

Droom

Paul Allen, volgens Forbes een van de rijkste mensen ter wereld, beschreef in zijn memoires Idea Man al hoe hij als kind geobsedeerd was door de ruimtevaart. Hij droomde van het ontwerpen van raketten die Mars zouden verkennen. "Andere interesses kwamen en gingen, maar mijn obsessie met raketten is gebleven", schreef hij. "Na Apollo legde NASA de nadruk op onbemande raketten. De ruimtevaart verloor zijn stempel, maar nooit mijn interesse."