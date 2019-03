Grootste tyrannosaurus rex ter wereld ontdekt ttr

25 maart 2019

21u40

Bron: afp 5 Wetenschap & planeet Canadese onderzoekers ontdekten de grootste tyrannosaurus rex ter wereld. De reusachtige dino met een lengte van dertien meter kreeg de naam Scotty. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Anatomical Record’.

Paleontologen ontdekten resten van de grootste tyrannosaurus rex ooit in de Canadese provincie Saskatchewan. Dinosaurus Scotty, die ongeveer 66 miljoen jaar geleden leefde, was ongeveer 13 meter lang en woog maar liefst 8.800 kilogram.

“Dit is de rex der rexen,” aldus de Canadese onderzoeker Scott Persons. “Er zijn aanzienlijke verschillen tussen tyrannosaurussen. Sommige individuen waren forser dan anderen. Scotty is een voorbeeld van zo’n fors exemplaar. Zorgvuldige metingen van de benen, heupen en zelfs schouders wijzen uit dat Scotty langer was dan elke andere tyrannosaurus rex (die tot op heden is teruggevonden, red.).”



De vorige recordhouder was Sue, een tyrannosaurus rex met een lengte van 12,3 meter. Deze dino woog zo’n 5.654 kilogram.

Scotty is niet alleen de grootste tyrannosaurus rex ter wereld. “Hij is ook de oudst bekende”, aldus de Canadese wetenschapper. “Je kunt een idee krijgen van hoe oud een dinosaurus is door in de beenderen te zagen en de groeipatronen te bestuderen”. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat Scotty ongeveer dertig jaar oud was toen hij 66 miljoen jaar geleden stierf. “Dat is uitzonderlijk lang”, aldus Persons.

De grootste dino ter wereld wordt bewaard in het Royal Saskatchewan Museum in Canada.