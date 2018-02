Grootste steenkoolproducent ter wereld voorspelt einde steenkool Redactie

28 februari 2018

11u59

Bron: IPS 2 Wetenschap & Planeet Volgens Coal India is het "een kwestie van tijd" voor groene energie steenkool zal vervangen. Een opmerkelijke uitspraak, want ze komt van de grootste steenkoolproducent ter wereld.

In het rapport Coal Vision 2030 stelt Coal India dat de vraag naar steenkool "substantieel zal dalen". Groene energie zal uiteindelijk steenkool vervangen, stelt het rapport onomwonden.

Staat van ontkenning

"Met de toenemende dreiging van de klimaatverandering die een impact heeft op de mensheid (nog los van de Amerikaanse houding) en de wereldwijde focus op de financiering van hernieuwbare energie, is het nog een kwestie van tijd voor alternatieve schone energie kolen zal vervangen", staat in Coal Vision 2030.

"Als je midden in een verandering zit, is het erg moeilijk om de schaal (van de verandering) in te schatten. Vaak blijven de meeste mensen in een staat van ontkenning leven tot ze niet meer onder de verandering uit kunnen."

Nog flinke groei

Zo'n toekomstvisie is zeldzaam in de sector van de fossiele brandstoffen. Coal India, dat door de Indiase staat wordt gecontroleerd, is de grootste steenkoolproducent ter wereld.

Niettemin gaat het rapport voor de eerstkomende jaren nog uit van een flinke groei. Maar die groei zal lager uitvallen dan de voorbije jaren. Bijkomende steenkoolmijnen zijn daarom niet nodig, schrijven de auteurs. Vorig jaar kondigde Coal India al aan dat het 37 ondergrondse mijnen zou sluiten.

Volgens het Institute for Energy Economics and Financial Analysis, een Amerikaans onderzoeksinstituut, zal de Indiase vraag naar steenkool zijn piek bereiken in het komende decennium.

De Indiase steenkoolsector stelt rechtstreeks en onrechtstreeks ongeveer een miljoen mensen te werk.