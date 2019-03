Grootste kinderoffer uit Zuid-Amerikaanse geschiedenis ontdekt Geertje Dekkers

07 maart 2019

11u25

Bron: De Volkskrant 0 Wetenschap & Planeet Meer dan 140 kinderen en tweehonderd dieren werden rond 1450 in één keer geofferd in het huidige Peru. Het offer was mogelijk een reactie op extreem slecht weer, veroorzaakt door El Niño.

Een vondst van vele honderden kinderbotten aan de noordkust van Peru wijst op een grootschalig kinderoffer, het grootste uit de Zuid-Amerikaanse geschiedenis dat ooit is ontdekt. Archeologen groeven overblijfselen op van meer dan 140 kinderen en 200 jonge kameelachtigen, zoals lama’s, die halverwege de 15de eeuw werden geofferd in het Chimú-rijk. Dat langgerekte rijk in de Andes werd geplaagd door hevige regenbuien en overstromingen en mogelijk was het offer een poging om daaraan een einde te maken.

In de Andes zijn eerder dieren- en mensenoffers gevonden, ook van kinderen. Maar de schaal van dit kinderoffer is ongekend.

