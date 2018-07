Groot meer met vloeibaar water gevonden op planeet Mars KVDS

25 juli 2018

16u07

Bron: Belga, Reuters, BBC 243 Wetenschap & Planeet Op de planeet Mars is een groot meer met vloeibaar water gevonden. Dat hebben wetenschappers vandaag gemeld. L even is voor alle duidelijkheid (nog) niet ontdekt.

Het meer zou zich vlakbij de ijskap aan de Zuidpool van Mars bevinden en een diameter van ongeveer 20 kilometer hebben. Het zou het allereerste effectieve bewijs zijn van vloeibaar water op de planeet.

Professor Roberto Orosei van het Italiaanse National Institute for Astrophysics, leidde de studie. Volgens hem kon de diepte van het meer nog niet bepaald worden, maar het onderzoeksteam schat die op minstens een meter.





Hoe werd de ontdekking gedaan?



Met Marsis, een radar aan boord van de Mars Express-satelliet. Een dergelijk instrument onderzoekt het oppervlak van de planeet en de laag daar meteen onder door er een signaal naartoe te sturen en dan te kijken wat er terugkomt. (lees hieronder verder)

Wat betekent het voor leven?

Nog niets. “We weten al lang dat de oppervlakte van Mars geen ideaal decor is voor leven zoals wij het kennen, vandaar dat de zoektocht zich concentreert op de lagen er meteen onder”, zegt dokter Manish Patel van de Open University. “Daar is voldoende bescherming voor schadelijke straling vanuit de ruimte en is er een iets gunstiger druk en temperatuur. En belangrijkst van al: water kan er bestaan in zijn vloeibare vorm. En dat laatste is essentieel voor leven.”

Volgens de nieuwe waarnemingen is er dus effectief water aanwezig op de rode planeet, maar een bewijs van leven is er (nog) niet. “We hebben nu wel een plaats waar we ernaar kunnen zoeken”, aldus nog Patel. “Een beetje als een schatkaart.”

Dokter Claire Cousins van de Britse University of St Andrews waarschuwt wel dat het water wel eens extreem koud zou kunnen zijn. “Dat zou ook een uitdaging zijn voor potentieel leven”, zegt ze. Om vloeibaar te blijven in ijskoude omstandigheden zoals op Mars zouden er bovendien veel zouten in het water kunnen zitten volgens de onderzoekers, die uitgaan van een watertemperatuur in de bovenste lagen tussen -30 en -10 graden Celsius. (lees hieronder verder)

En nu?

Verder onderzoek. “De metingen moeten nu ook elders op Mars gedaan worden”, aldus dokter Matt Balme van de Open University. “En we moeten op zoek gaan naar soortgelijke waarnemingen. Als het mogelijk is moeten alternatieve verklaringen onderzocht worden en – hopelijk – uitgesloten. Misschien is dit een aanleiding om een nieuwe missie te ondernemen naar Mars en een boring te doen naar het water. Dat zou wel een zeer ambitieuze onderneming zijn.”

Dat wordt beaamd door professor Orosei. “Daar geraken en het ultieme bewijs bovenhalen zal geen eenvoudige opdracht zijn. We zullen er een robot voor naar Mars moeten voor sturen, die door 1,5 kilometer ijs kan boren. Dat zal technologische ontwikkelingen vergen die nu nog niet beschikbaar zijn.”