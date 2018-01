Grensoverschrijdende handel creëert invasie uitheemse soorten Jolien Meremans

27 januari 2018

6400, dat is het aantal uitheemse planten- en diersoorten dat opgenomen is in een wereldwijd register (GRIIS). Het register lijst alle vreemde soorten op en toont aan dat ze heel wat schade veroorzaken in gebieden waar ze oorspronkelijk niet thuis horen. Dat blijkt het gevolg te zijn van onze eigen menselijke activiteiten.

Het eerste wereldwijde register voor uitheemse dier-en plantensoorten (GRIIS) is een feit. Het biedt de eerste landelijke checklists van planten en dieren waarvan de oorspronkelijke habitat in een ander gebied ligt. De lijst toont aan dat een vijfde van de 6400 geclassificeerde soorten schade berokkent.

Invasieve soorten zijn levende wezens die niet inheems zijn in het huidige ecosysteem. Ze kunnen het milieu, de economie of de menselijke gezondheid in bepaalde gebieden enorm schaden. Ratten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het uitsterven van bepaalde vogelsoorten op een eiland, terwijl de doornenkroon zeester delen van de Great Barrier Reef (Noordoost Australië) verstikt.

Schepen en sierplanten

Grensoverschrijdende handel en transport zijn de belangrijkste drijfveren van de introductie van nieuwe soorten in bepaalde gebieden. De planten en dieren komen enerzijds via schepen in de zee en anderzijds via handel van sierplanten op het land terecht.

"De GRIIS gaat over de vele duizenden soorten die buiten hun historische verspreidingsgebieden over de hele wereld zijn genaturaliseerd als gevolg van menselijke activiteiten," zei Melodie McGeoch van de IUCN Invasive Species Specialist Group in Rome, Italië.

Identificatie

Alleen door het nauwkeurig identificeren en catalogiseren van dieren en planten op het land en op zee kunnen biologische invasies worden beheerd. Tot nu toe was er wereldwijd een zeer ongelijke verspreiding van kennis over invasieve soorten. Om die kennis te vergroten, zal het register informatie genereren die overal openbaar beschikbaar wordt.

In totaal werden er al 20 landen bestudeerd. De bedoeling is om in de toekomst elk land in de lijst op te nemen. Momenteel zijn er 6414 soort gecatalogiseerd die zich in minstens een ander gebied dan de oorspronkelijke habitat bevinden. Zo lopen de 77 aliens in Mongolië op tot een aantal van 2107 in Zuid-Afrika.