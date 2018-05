Great Barrier Reef stierf jongste 30.000 jaar al 5 keer bijna af volgens nieuwe studie KVDS

29 mei 2018

14u55

Bron: Nature Geoscience, New Scientist 0 Wetenschap & Planeet Het Great Barrier Reef voor de kust van Australië zou wel eens sterker kunnen zijn dan we denken. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Sydney. Jody Webster nam samen met zijn collega’s stalen van het koraalrif en ontdekte dat het al vijf keer eerder bijna helemaal afstierf in de jongste 30.000 jaar, als gevolg van ingrijpende ecologische veranderingen.

De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience. De onderzoekers deden op 16 verschillende plaatsen op het grootste koraalrif ter wereld boringen en verzamelden 30 tot 40 meter lange stalen. De sedimentologische, biologische en geochronologische data die ze daaruit destilleerden, gaven een blik op hoe het rif de afgelopen 30.000 jaar was veranderd. En wat bleek? Er was bewijs dat er al 5 keer een massale sterfte was geweest, die veroorzaakt was door een plotse verandering in het zeeniveau.

IJstijd

2 van de sterftes gebeurden tussen 30.000 en 22.000 jaar geleden, toen het klimaat op Aarde afstevende op de laatste grote ijstijd. Omdat de temperatuur zakte, bleef meer water in ijs op de zee zitten en zakte het zeeniveau met maar liefst 120 meter. “Door de terugtrekkende kustlijn kwam het koraalrif bloot te liggen, waardoor het afstierf”, reageert Webster in het wetenschappelijk magazine New Scientist. Desalniettemin kon het rif zich in de daaropvolgende duizenden jaren herstellen door in de richting van de zee te bewegen. Kleine resten van het overlevende koraal zouden daarbij telkens nieuwe plaatsen bevrucht hebben. (lees hieronder verder)

Maar na de koude periode warmde de aarde weer op en het rif raakte opnieuw in moeilijkheden. Door het smelten van het poolijs steeg het zeeniveau opnieuw, waardoor het koraal opeens heel diep in het water kwam te liggen en niet genoeg zonlicht meer kreeg. Overstromingen kunnen dan weer een grote hoeveelheid sediment losgemaakt hebben en het rif beschadigd hebben. Tussen 17.000 en 10.000 jaar geleden stierf het koraal zo nog eens 3 keer af. En ook deze keer slaagde het erin om terug te veren zo’n 1.000 jaar later, door zich te verplaatsen richting kustlijn.

Kanttekening

Daaruit besluiten de onderzoekers dat het Great Barrier Reef vermoedelijk sterker is dan we denken en schommelingen in zeeniveau en temperatuur aankan. Webster maakt wel een kanttekening, want de gezondheid van het rif op korte termijn is veel moeilijker te voorspellen. “Met de massale verbleking die het koraal de jongste jaren onderging en de massale sterfte, zou ik deze studie niet te veel zien als een grote baken van hoop”, relativeert hij zelf. (lees hieronder verder)

"Ik heb ernstige twijfels of het rif de huidige stress, en de stress die in de nabije toekomst te verwachten is, kan overleven", zegt hij. Uit eerdere studies is gebleken dat in het verleden de temperatuur van het oppervlaktewater in een periode van ongeveer 10.000 jaar met een paar graden steeg. Momenteel is echter sprake van een stijging van 0,7 graden in een eeuw tijd.

Aangezien er op termijn een nieuwe ijstijd aankomt, zal het rif in de komende duizenden jaren waarschijnlijk weer afsterven aldus Webster. “Maar het is niet duidelijk in hoeverre klimaatveranderingen die door de mens zijn opgewekt, het afsterven zullen versnellen”, zegt hij nog.