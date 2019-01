Graftombe Toetanchamon is compleet gerestaureerd en je kan er nu in ideale omstandigheden mummie legendarische farao zien KVDS

31 januari 2019

18u02

Bron: Smithsonian Magazine, History 0 Wetenschap & Planeet De graftombe van de legendarische farao Toetanchamon is volledig opgeknapt. Bijna 10 jaar werkten het Egyptische ministerie van Oudheid en het Getty Conservation Institute uit Los Angeles eraan en het resultaat is indrukwekkend. De eerste officiële foto’s tonen onder meer de prachtig opgeknapte muren van het graf waar de farao voortaan rust.

Het is intussen bijna 100 jaar geleden dat archeoloog Howard Carter de tombe van Toetanchamon vond. Hordes onderzoekers en toeristen bezochten de afgelopen eeuw het graf en dat maakte dat koolstofdioxide, vocht en stof er vrij spel kregen. Om nog maar van vandalisme te zwijgen.

Schade

In 2009 ging daarom een groot restauratieproject van start dat de tombe moest stabiliseren en de geleden schade moest herstellen. Volgens een mededeling van het Getty Conservation Institute werden de prachtige muurschilderingen – die krassen en breuken hadden opgelopen en bedekt waren met stof – geconserveerd, kwamen er speciale kijkplatforms met perfecte verlichting en werden de meest fragiele delen van de crypte afgeschermd voor het publiek. Er werden ook een speciale luchtfilter en beschermend ventilatiesysteem geïnstalleerd.





Het maakt dat je nu onder optimale omstandigheden de resten kan gaan bekijken van een van de meest legendarische farao’s van het oude Egypte. De tombe bleef overigens de hele duur van de werken open en is tot op vandaag een van de populairste toeristische attracties van Egypte. (lees hieronder verder)

Toetanchamon werd farao in 1338 of 1336 voor Christus, toen hij nog maar 9 was. 10 jaar later kwam hij onder mysterieuze omstandigheden aan zijn einde. Hypotheses gaan van moord en een onbehandelde abces aan een tand tot een gebroken been dat infecteerde en genetische problemen als gevolgd van jarenlange inteelt in de koninklijke familie. Al snel werd hij vergeten.

Vloek

Tot Howard Carter in 1922 zijn tombe ontdekte in de Vallei der Koningen, met meer dan 5.000 artefacten erin. Het was die ontdekking die van hem de iconische farao maakte die we nu kennen. Iets waar de legende van de vloek die op zijn tombe rustte en die een reeks vreemde sterfgevallen moest verklaren, alleen maar aan bijdroeg.