Google viert Georges Lemaître, de Belg die aan de basis lag van de bigbangtheorie

17 juli 2018

15u37

Google brengt vandaag met een "doodle" een eerbetoon aan de natuurkundige Georges Lemaître (17 juli 1894 - 20 juni 1966). De Belg was de eerste die schreef over een oerknal, waardoor hij vooral na zijn leven wereldwijd bekendheid verwierf. Lemaître zou vandaag 124 jaar geworden zijn.

Wie naar de zoekmachine surft, krijgt een afbeelding van Lemaître te zien tegen een sterrenhemel. De wetenschapper groeide op in Charleroi en studeerde aan de KU Leuven. Hij combineerde een wetenschappelijke carrière met een roeping als priester.

In 1927 presenteerde hij een wetenschappelijk model van de kosmos met een permanent uitdijend heelal. Vier jaar later publiceerde hij zijn belangrijkste werk: "de theorie van het primitief atoom". Volgens die hypothese ontstond het universum door de explosie van materie met een enorme dichtheid. De theorie kreeg zowel bijval als hoon en werd in 1949 door de Brit Fred Hoyle schertsend de "bigbangtheorie" genoemd, een naam die nog steeds gangbaar is.



Lemaître kreeg tijdens zijn leven verschillende onderscheidingen. Hij overleed op 20 juni 1966 op 71-jarige leeftijd als gevolg van leukemie.