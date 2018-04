Goed weer op komst en meteen is het opletten voor tekenbeten FT

05 april 2018

14u38 0 Wetenschap & Planeet In Nederland zijn afgelopen week al beduidend meer tekenbeten gemeld dan de voorgaande weken en ook in ons land stijgt het risico. Zeker nu de thermometer dit weekend de hoogte ingaat en we met z'n allen het groen intrekken.

Artsen raden altijd aan een tekencheck te doen na een bezoekje aan de natuur, bos of duinen, al kunnen de spinachtige parasieten ook voorkomen in speeltuinen en tuinen. Wie gebeten wordt door een teek, heeft meestal last van griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn en misselijkheid. Bij een derde van de besmettingen kan de ziekte zich zetten op de hersenen. De helft van die patiënten houdt er blijvende letsels aan over. In Europa zijn er ongeveer drieduizend besmettingen per jaar. Verwijder een teek daarom zo snel mogelijk als hij gebeten heeft. Hoe korter de teek in de huid zit, hoe kleiner de kans dat het beestje ziekteverwekkers overdraagt.

Onlangs waarschuwde het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) ook al om na te denken over een tekenvaccin. Zeker voor wie zinnens is deze lente of zomer de natuur op te zoeken of met de tent door Centraal-Europa te trekken. Daar verspreiden sommige teken encefalitis (TBE) of hersenvliesontsteking. Al is het risico veel kleiner dan dat je de ziekte van Lyme krijgt. Ook in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en het noorden van Italië kunnen toeristen hersenvliesontsteking oplopen.