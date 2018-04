Gluren in de tuin van de buren: TESS-satelliet speurt naar exoplaneten waarop leven mogelijk is Luc Beernaert

19 april 2018

16u19 0 Wetenschap & Planeet Vanop Cape Canaveral in Florida is eergisteren de TESS-satelliet van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa succesvol gelanceerd. Het is de opvolger van de Kepler-satelliet en gaat speuren naar exoplaneten, planeten buiten ons zonnestelsel, waarop in het beste geval levensvormen mogelijk zijn.

In tegenstelling tot zijn voorganger, die focuste op sterren die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, zal de TESS-satelliet - niet groter dan een koelkast - zich concentreren op sterren in onze buurt: 'slechts' tientallen, maximaal 300 lichtjaren veraf. Al bij al onderzoeken we slechts een klein deel van het universum.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN