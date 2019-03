Gletsjer groeit terug, maar dat is geen goed nieuws Redactie

26 maart 2019

07u55

Bron: AP, YouTube, NASA 7 Wetenschap & Planeet Eén van de snelst smeltende gletsjers in Groenland blijkt terug te groeien. Dat zeggen onderzoekers van NASA. In 2016 en 2017 is het ijs terug dikker geworden. Op sommige plaatsen is de gletsjer zo’n 30 meter dikker dan in 2015. Toch is dit geen goed nieuws, waarschuwen de onderzoekers.

De Jakobshavn Gletsjer is één van de grootste gletsjers in Groenland en brokkelde dramatisch snel af. De ijslaag brokkelde jaar per jaar drie kilometer af. Dit kwam door de stijgende zeetemperaturen en de opwarming van de aarde. De laatste jaren is de gletsjer opnieuw een beetje gegroeid.

De groei is te verklaren door een toestroom van koudere zeetemperaturen. De gletsjers blijken dus zeer gevoelig te zijn aan schommelingen van de watertemperatuur. En dat is geen goed nieuws, zeggen de wetenschappers van NASA. Het ijs blijkt zo gevoelig, dat het moeilijk wordt om voorspellingen te doen op langere termijn. Het aangroeien van de gletsjer is sowieso slechts tijdelijk en zal geen invloed hebben op de stijgende zeespiegel.