Glaasje fruitsap bij het ontbijt? Doe maar beter niet FT

26 mei 2018

08u27

Bron: Daily Mail 3

Een glaasje fruitsap bij het ontbijt: dat smaakt. Maar toch drinken kinderen er beter niet te veel van. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de universiteit van Wenen. De onderzoekers keken naar de ontbijtgewoonten van 650 kinderen en vergeleken die met hun lengte en gewicht. Wie 's ochtends een glas sinaasappelsap gedronken had, liep tot anderhalf keer meer de kans om overgewicht te krijgen dan wie dat niet deed. Zo bleek 29% van de kinderen te zwaar. Ook het overslaan van het ontbijt leidde tot gewichtstoename. Degenen die bij het ontbijt water dronken, hadden dan weer 40% minder kans om obees te worden. Hoewel vruchtensappen vaak worden aangeprezen als een gezonde keuze, zijn ze rijk aan suiker en calorieën. Zo bevat een glas van 350 ml soms negen theelepels suiker. Daarom het devies aan ouders: "Geef je kind 's ochtends een appel of sinaasappel in plaats van vruchtensap." Al helpt ook een versgeperst glas.