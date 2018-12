Gigantische termietenstad ontdekt die zo oud is als piramiden van Cheops en zo groot als Groot-Brittannië KVDS

07 december 2018

10u25

Een van de grootste structuren die ooit gebouwd werden door een insectensoort: zo noemen onderzoekers een gigantische termietenstad die ze in het noordoosten van Brazilië hebben ontdekt. Hij zou zo'n 4.000 jaar oud zijn en maar liefst 200 miljoen heuvels tellen, die zich uitstrekken over een oppervlakte die zo groot is als Groot-Brittannië.

De ontdekking werd gedaan door arbeiders die land aan het vrijmaken waren om weiden aan te leggen. Er werden stalen genomen van 11 heuvels – die nog altijd worden gebruikt door de insecten – en die bleken tussen 690 en 3.820 jaar oud te zijn. Daarmee zouden de oudste gebouwd zijn in dezelfde periode als de piramiden van Cheops.

Netwerk

“De heuvels zijn geen nesten, maar worden gevormd door het uitgraven van een gigantische netwerk van tunnels”, aldus de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Die tunnels geven de insecten toegang tot dode bladeren die ze eten en die ze op de bodem van het woud vinden. In de loop van de eeuwen werd 10 kubieke kilometer grond verplaatst, wat ongeveer overeenkomt met 4.000 keer het volume van de grote piramide van Gizeh. “De 200 miljoen heuvels zijn gemiddeld 2,5 meter hoog en hebben een diameter van 9 meter.” (lees hieronder verder)

De termietenheuvels zijn zelfs te zien vanuit de ruimte, zo blijkt op Google Earth. “Het is ongelofelijk dat je vandaag de dag nog een dergelijk biologisch wonder kan ontdekken, met de bewoners er nog altijd in”, aldus onderzoeker en entomoloog Stephen Martin van de Britse universiteit van Salford in Manchester.

Het onderzoek naar het termietencomplex zal nu worden verdergezet. De wetenschappers hopen de structuur van de ‘stad’ in kaart te kunnen brengen en misschien wel de koninginnenkamer te vinden, iets wat nog nooit eerder gelukt is.