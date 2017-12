Gigantische en "mogelijk gevaarlijke" asteroïde raast vanavond met 72.000 km/u langs de aarde avh

14u02

Bron: NASA; Daily Mirror 0 rv . Wetenschap & Planeet Vanavond raast een vijf kilometer brede asteroïde met een snelheid van 72.000 kilometer per uur langs onze planeet. NASA is enorm verbaasd dat de ruimterots zo dicht langs de aarde zal zoeven, zo dicht zelfs dat de ruimteorganisatie de asteroïde zal kunnen bestuderen.

De asteroïde die vanavond omstreeks 23.00u langs de aarde zoeft, heet 3200 Phaeton, genoemd naar de Griekse halfgod die volgens de legende de aarde in brand stak. De ruimterots is met een diameter van 5 kilometer de op twee na grootste van zijn soort die ooit langs onze planeet is gepasseerd en zal -naar ruimtenormen- tot heel dicht naderen.

'Rakelings'

3200 Phaeton zal tot ongeveer 10 miljoen kilometer van onze aarde naderen, dat is ongeveer 27 keer de afstand tussen de aarde en de maan. Een enorme afstand voor ons, stervelingen, maar ‘rakelings’ naar ruimtenormen. Experts bestempelen de afstand zelfs als “mogelijk gevaarlijk”.

Ongewone vorm

Omdat de steen zo dicht bij de aarde komt, zal de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA het gevaarte kunnen bestuderen. NASA-wetenschappers gaan een gedetailleerd 3D-model maken van de asteroïde, die een ongewone vorm zou hebben.

Volgens NASA is de asteroïde zichtbaar met een kleine telescoop. Liefhebbers kunnen haar nog drie weken bewonderen, maar op 21 december is ze het helderst.