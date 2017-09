Gezonken continent geeft geheimen prijs na 80 miljoen jaar Karen Van Eyken

18u30

Bron: The Guardian, EurekAlert.org 0 Karen Van Eyken Het eiland Lord Howe behoort tot Zeelandië Wetenschap & Planeet Sinds begin dit jaar is onze Aarde een continent rijker: 'Zeelandië'. Vandaag de dag is nog maar 6 procent van het nieuwe continent zichtbaar. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het zo lang duurde vooraleer het ontdekt werd. Tijdens een maandenlange internationale expeditie - bestaande uit 32 wetenschappers uit 23 landen - heeft het nieuwe continent haar geheimen prijsgegeven.





Over het 'zevende' continent was amper iets geweten omdat het grotendeels is gezonken en zich meer dan een kilometer onder het zee-oppervlak bevindt. Vroeger dacht men dat het gewoon om een groep continentale eilanden ging waaronder onder meer Nieuw-Caledonië en de Australische eilanden Lord Howe en Norfolk. Maar een jarenlange studie van de aardkorst heeft begin dit jaar uitgewezen dat ze samen met Nieuw-Zeeland het zevende continent vormen. Geologen spraken tot nu immers over zes continenten. Zij voegen Europa en Azië immers samen tot Eurazië. Nu is Zeelandië het nieuwste en zevende zusje.

N. Mortimer et al./GSA Today

Zeelandië is 3,5 miljoen vierkante kilometer groot. Het wordt van Australië gescheiden door een 25 kilometer brede trog. Het ligt voor 94 procent onder water en zou miljoenen jaren geleden gestaag zijn gezonken na een afsplitsing van het megacontinent Gondwana. 23 miljoen jaar geleden zonk het grootste gedeelte weg waardoor nog maar 6 procent van het oppervlak boven zee uitstak.

Karen Van Eyken Het eiland Lord Howe

De recente expeditie bestond onder meer uit boringen in de diepzee. Volgens de Amerikaanse expeditieleider Gerald Dickens werden heel wat significante nieuwe fossielen ontdekt. Zij bewijzen dat Zeelandië zich niet altijd zo diep onder het zee-oppervlak bevond als nu het geval is.

Karen Van Eyken Lord Howe

"De wetenschappers bestudeerden 8.000 specimens en hebben honderden fossielen geïdentificeerd", verklaarde Dickens. "De ontdekking van microscopische organismen die normaal in warme ondiepe zeeën terug te vinden zijn en stuifmeelkorrels van landplanten toont aan dat de geologie en het klimaat van Zeelandië dramatische veranderingen hebben ondergaan doorheen de tijd."





Karen Van Eyken Lord Howe

De nieuwe ontdekkingen gaan meer duidelijkheid verschaffen over hoe tektonische platen bewegen en zullen toelaten om toekomstige veranderingen in het klimaat te voorspellen.