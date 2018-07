Gezocht: naam voor Europese marsrobot (en het wordt niet Spacey McSpaceface) JC

23 juli 2018

17u41

Wetenschap & Planeet Wie mee Europese ruimtegeschiedenis wil schrijven, heeft nu de kans. Ruimtevaartorganisatie ESA is op zoek naar een naam voor de marsrobot die in 2020 naar de rode planeet vertrekt, en roept de hulp van het grote publiek in.

De robot op zes wielen heet voorlopig nog ExoMars, maar ESA zoekt een meer aantrekkelijke en inspirerende naam voor wanneer de robot in 2021 op Mars landt. Alle ideeën kunnen ingediend worden via een speciale website.

Grapjassen die hopen de robot, in navolging van Boaty McBoatface en vele afgeleiden, op te zadelen met een creatieve naam als Spacey McSpaceface of Marsy McMarsface, kunnen dat idee alvast opbergen. Alle ideeën zullen immers voorgelegd worden aan een jury, die de uiteindelijke keuze maakt.

Het toestel wordt op dit moment gebouwd in een fabriek van Airbus in het Engelse Stevenage. Zijn taak op Mars zal bestaan uit het zoeken naar tekenen van leven – nu of in een ver verleden. De robot krijgt daarvoor een breed scala aan werktuigen mee, waaronder een boor om tot twee meter diep in de grond te gaan zoeken naar microben.

Net daarom heeft de robot een treffende naam nodig, vindt astronaut Tim Peake, die de namenzoektocht leidt. "De vraag of er leven is buiten de aarde, is een fundamentele vraag", zegt hij aan de BBC. "En deze robot gaat die vraag proberen te beantwoorden."