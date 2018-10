Gevonden leeuwenwelpje in Nederland maakt het goed en heeft al een naam, maar raadsel blijft ADN

08 oktober 2018

20u58

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet Het leeuwenwelpje dat gisteren in een weiland in het Nederlandse Tienhoven is gevonden, maakt het goed. Opvangcentrum Stichting Leeuw laat weten dat hij zijn eerste nacht goed is doorgekomen. Zijn naam is inmiddels bekend, het wordt Remy.

De stichting, die roofkatten opvangt, plaatste een filmpje op Facebook. Daarin is te zien hoe het leeuwenwelpje nieuwsgierig rondloopt in het opvangcentrum, waar hij in quarantaine zit. "Hij vermaakt zich prima, eet en drinkt prima en slaapt nog veel", meldt de organisatie. "Ook het eerste speelgoed is dankbaar in ontvangst genomen."

Het beestje blijft nog een maand in quarantaine. Daarna gaat hij naar het grote centrum met ook andere leeuwen. De Stichting heeft al diverse leeuwen naar Afrika gebracht. Dit jaar vertrekken er nog eens drie. "Dit leeuwtje komt daar in toekomst zeker ook voor in aanmerking.'' De leeuwen verblijven in Afrika in een gebied waar ze worden bewaakt en bijgevoederd.



Het is nog niet duidelijk waar het gevonden leeuwtje vandaan komt. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) loopt het onderzoek nog. Volgens een woordvoerder van de NVWA komt het in ieder geval zelden of nooit voor dat er in Nederland een gedumpt leeuwtje wordt gevonden. Een voorbijganger deed de opmerkelijke vondst gisterenochtend. De welp zat in een hondenbench in een veld.

Ook Stichting Leeuw-directeur Robert Kruijff weet niet hoe het leeuwtje in Nederland is beland. "Dat is gissen. Maar in bepaalde delen van Europa mag je ze gewoon houden. En er is weinig grenscontrole binnen Europa."

De opvang krijgt wel vaker dieren van mensen die er zelf niet meer voor kunnen zorgen. Zo kwam er één van een dierenactivist die het dier in Bulgarije had gekocht en mee naar zijn huis in Zwitserland had genomen. Maar omdat hij er toch niet voor kon zorgen, kwam het dier bij de leeuwenopvang in Nederland terecht. Verder belanden de meeste dieren bij de Stichting vanuit circussen.