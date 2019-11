Geslaagde noodtest voor ‘Starliner’, de ruimtecapsule van Boeing die astronauten naar het ISS moet brengen ADN

04 november 2019

20u48

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Starliner, de ruimtecapsule die het Amerikaanse Boeing bouwt om Amerikaanse astronauten naar het ISS te voeren, heeft vandaag een noodtest succesvol doorstaan.

Touchdown! @BoeingSpace completed its Pad Abort Test designed to verify that the #Starliner spacecraft's systems will protect @Commercial_Crew astronauts in the unlikely event of an emergency prior to liftoff. Learn more about today's test: https://t.co/JjjgtGxaZL pic.twitter.com/hyLu96G5e0 NASA(@ NASA) link

Tijdens de test van zowat 95 seconden werd nagegaan of de capsule zich in een noodgeval tijdens de lancering snel kan losmaken van de draagraket, zodat de astronauten aan boord veilig kunnen terugkeren naar de aarde.

De capsule was gemonteerd op een klein lanceerplatform in de woestijnbasis White Sands in de Amerikaanse staat New Mexico. Dankzij vier noodmotoren werd Starliner ongeveer 1.300 meter de lucht in gekatapulteerd, waarna ze met behulp van parachutes weer op de aarde landde. Op die manier werd een noodsituatie gesimuleerd. "Volgens de eerste indicaties was de test een succes", aldus Boeing.

Volgens de huidige planning zou er op 17 december een - onbemande - testvlucht plaatsvinden van de Starliner naar het ruimtestation ISS. Maar die datum werd al meermaals verschoven. Mogelijk zouden in 2020 de eerste bemande vluchten kunnen plaatsvinden.

SpaceX

Boeing is een van twee ondernemingen die door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn aangeduid om ruimteschepen te bouwen die zullen worden ingezet tussen de aarde en het ISS. De tweede is SpaceX, waarvan de Crew Dragon in maart een succesvolle onbemande testvlucht naar het ISS ondernam.



Sinds het einde van de Space Shuttle in 2011 voeren de Amerikanen geen eigen bemande ISS-ruimtevluchten meer uit. Sindsdien zijn Amerikaanse astronauten voor missies in het ISS aangewezen op de Russische Sojoez als transportmiddel.