Gentse wetenschappers willen mysterie ontrafelen waarom sommige kinderen makkelijk bijkomen en anderen niet (en stress zou cruciale rol kunnen spelen) Koen Van De Sype

09 februari 2018

22u07

Bron: Eigen Berichtgeving 6 Wetenschap & Planeet Wetenschappers van de universiteit van Gent zijn met een onderzoek gestart dat een licht moet werpen op de oorzaak waarom sommige kinderen ongestraft kunnen eten wat ze willen zonder veel bij te komen en anderen niet. “Obesitas wordt nog te vaak weggezet als iets wat louter te maken heeft met te veel eten en te weinig bewegen”, aldus professor Caroline Braet van de vakgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie. “We vermoeden dat ook stress en een verstoord metabolisme meespelen en dat mechanisme willen we met ons onderzoek in kaart brengen.”

Volgens de recentste gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid kampt in Vlaanderen 1 kind op 5 met overgewicht. Bij 7 procent van de minderjarigen tussen 2 en 17 jaar is er zelfs sprake van obesitas of extreemovergewicht, wat een negatief effect heeft op de gezondheid. Kinderen met obesitas leven bijvoorbeeld gemiddeld 10 jaar minder lang en krijgen vaker last van suikerziekte. 4 op 5 kinderen raken er zonder iets te ondernemen ook niet meer vanaf.

Emotioneel eten

Maar er zou nog meer kunnen spelen. “Zo lijkt het erop dat stress ook een rol heeft”, aldus onderzoekster Kathleen Wijnant. “Stress activeert stresshormonen die gelinkt zijn aan verzwaren. 40 procent zegt emotioneel te eten, bij spanning of verdriet bijvoorbeeld. En ook het metabolisme – denk maar aan de aanwezigheid van bepaalde darmbacteriën of hormonen – wordt daaraan gelinkt. Hoe dat mechanisme precies in elkaar zit bij jongeren is echter nog niet blootgelegd. Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? En hoe is de onderlinge relatie?”

Een groep testpersonen zal nu onder meer bloed-, speeksel- en stoelgangstalen afgeven, die dan verder kunnen worden onderzocht. De wetenschappers hopen er markers in te vinden, die het risico op gezondheidsproblemen door obesitas kunnen voorspellen. En op termijn misschien zelfs kunnen helpen in de ontwikkeling van therapieën.

Coach

Met het onderzoek hopen de wetenschappers de behandeling van obesitas dus nog beter aan te kunnen pakken. “Preventie is belangrijk, maar niet voldoende”, aldus professor Braet. “Als stress een rol speelt, moeten we evenzeer inzetten op het identificeren van de stressfactoren die tot obesitas kunnen leiden. De oorzaak van die stress aanpakken, kan dan mee het probleem oplossen. Het zou geen slechte zaak zijn om kinderen dan een coach te geven die het totaalplaatje in het oog houdt. Iemand die ook met hen práát.”

De onderzoekers zijn nog op zoek naar jongeren tussen 10 en 16 jaar die willen meewerken aan de studie. Vraag jij je ook soms af waarom jij niet zomaar kan eten wat je wil zonder bij te komen en iemand anders wel? Of waarom je gewicht makkelijker toeneemt? Wie deelneemt krijgt niet alleen inzicht in zijn of haar eigen lichaam en alle onderzoeksresultaten, maar ook een Fnac-bon.

Het onderzoek duurt 2 uur en vindt plaats in het Gentse UZ. Meer informatie kan je verkrijgen via Kathleen.Wijnant@ugent.be of 09/332.83.46.