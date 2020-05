Gentse wetenschappers ontdekken nieuwe 'supercel' in strijd tegen luchtweginfecties PVZ

09 mei 2020

12u06

Bron: Belga 3 Wetenschap & Planeet Onderzoekers van het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek hebben een nieuw type cel van het afweersysteem ontdekt. Deze cel speelt een cruciale rol in het bestrijden van luchtweginfecties en verklaart verder ook hoe plasma een gunstig effect kan hebben bij de afweer tegen virusinfecties, zoals COVID-19.

Als ons lichaam met een infectie te kampen heeft, reageert het met ontsteking en koorts, een teken dat het immuunsysteem aan het werk is. Het leidt tot de activering van verschillende afweercellen, zoals soldaten die gemobiliseerd worden in een leger. Wetenschappers hebben nu een nieuwe type van cel ontdekt. "Dit was een grote verrassing voor ons", aldus onderzoeker Bart Lambrecht. "Vroeger dachten we dat andere cellen de strijd aangingen tegen ziekte, maar dit onderzoek bracht aan het licht dat het een nieuw type cel is dat eigenlijk al het werk verricht. Dit verandert wat we weten over het immuunsysteem en levert belangrijke nieuwe inzichten voor virale luchtweginfecties en andere ontstekingsziekten."

Dit inzicht, de ontdekking van een zogenaamde supercel, zal de wetenschap vooruithelpen. "Mogelijk kunnen we in de toekomst nieuwe behandelingen ontwikkelen die de kracht van deze nieuwe cel benutten om betere vaccins en krachtigere ontstekingsmedicijnen te maken", verduidelijkt onderzoeker Charlotte Scott.

Strijd tegen corona

De bevindingen van het onderzoek hebben verder een direct belang voor de huidige COVID-19-pandemie, veroorzaakt door een ander virus dat de luchtwegen infecteert. Een noodbehandeling die momenteel wordt overwogen is het gebruik van convalescent plasma, bloedplasma van herstelde patiënten.

"Deze studie toont voor het eerst aan dat toediening van convalescent plasma, met daarin de virus-specifieke antilichamen, de werkzaamheid van de supercel nog verder versterkt", eindigt Cedric Bosteels. "En biedt dus een nieuw perspectief voor de behandeling van virale infecties en andere ontstekingsziekten."

De bevindingen van het onderzoek werden gepubliceerd, maar het VIB wijst er op dat een doorbraak in onderzoek niet hetzelfde betekent als een doorbraak in de geneeskunde. De verwezenlijkingen van VIB-onderzoekers kunnen de basis vormen voor nieuwe therapieën, maar het ontwikkelingstraject neemt nog jaren in beslag. Wie vragen heeft, kan die daarom mailen naar patienteninfo@vib.be.