Geniet van het noorderlicht vanuit je luie stoel dankzij deze webcams Redactie

27 december 2018

15u40

Bron: AD.nl, De Standaard 0 Wetenschap & Planeet Het is december en in het noorden van Europa is de zon bijna niet te meer te zien is. Gekmakend, zou je kunnen denken, maar in het noorden van Finland denken ze daar anders over. Daar wordt de ‘poolnacht’ als de mooiste tijd van het jaar gezien. Wij kunnen thuis nu ook meegenieten.

Er zijn namelijk heel veel webcams die 24 uur per dag, zeven dagen per week uitzenden. Toegegeven, soms ligt er een dik pak sneeuw op de lens of is het zo mistig dat er maar tien meter ver te zien is, maar de rest van de tijd worden geduldige kijkers beloond met een prachtig schouwspel. Denk aan een hemel met tinten en lichten van paars, groen en geel. En wie echt geluk heeft, kan zelfs een glimp opvangen van Aurora Borealis, oftewel het noorderlicht.

Vanaf begin december tot begin januari gaat de zon ‘permanent’ onder in Noord-Europa. Door de ligging van de aarde tegenover de zon is er weinig tot geen zonlicht mogelijk. “De mensen hier zijn er dol op. De hemel heeft de prachtigste kleuren. In de zomer zijn die nooit zo intens. Nee, winterblues en doktersadvies, dat is meer voor zuiderlingen”, zegt een inwoner van Enontekiö tegen De Standaard.

Ook de Borealis zien? Dat kan je nog proberen tot ongeveer maart, maar december en januari zijn de beste maanden, aldus de expert.

Hieronder een overzicht van de mooiste webcambeelden.

Livestream Aurora Borealis