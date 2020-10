Gen van neanderthaler ‘schuldig’ aan deel ernstige Covid-gevallen Marlies van Leeuwen

01 oktober 2020

14u18

Bron: AD.nl 18 Wetenschap & Planeet Genen van neanderthaler-voorouders zouden in sommige gevallen zorgen voor een ernstiger verloop van Covid-19. Dat stellen Duitse onderzoekers in het gerenommeerde natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature.

Een team van experts gespecialiseerd in de genetica van neanderthalers heeft een stukje DNA onderzocht dat wordt geassocieerd met de meer ernstigere gevallen van Covid-19.

Risico

Dat stukje DNA is vergeleken met DNA-strengen waarvan duidelijk is dat die zijn doorgegeven aan Europeanen en Aziaten die afstammen van neanderthalers. Mensen die het erfelijke materiaal hebben, hebben volgens de onderzoekers meer kans om een ernstiger ziekteverloop te kennen bij besmetting door het coronavirus.



“Het risico wordt veroorzaakt door een erfelijk segment dat van de neanderthalers afkomt en tegenwoordig wordt gedragen door ongeveer de helft van de mensen in Zuid-Azië en zo’n zestien procent van de Europeanen”, schrijven Svante Paabo en Hugo Zeberg van het Max Planck Instituut voor evolutionaire antropologie in een paper die werd gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Drie keer meer kans om beademd te moeten worden

“Deze genenvariant hebben de moderne mensen geërfd door kruisingen tussen de neanderthalers en de mens zo’n zestigduizend jaar geleden”, zegt Zeberg in een verklaring, meldt CNN. “De mensen die vandaag de dag die genenvariant hebben, hebben drie keer meer kans dat ze beademd moeten worden als ze het coronavirus oplopen.”

Bij lang niet alle patiënten die ernstig getroffen worden door het virus is de verklaring te vinden in het stukje ‘neanderthaler-DNA’ - het gaat slechts om een klein percentage. “Desondanks heeft het wel tragische consequenties in de huidige pandemie", concluderen Paabo en Zeberg in hun studie.

